سلامت بازیکنان در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بن همام همچنین افزود: " این حق بازیکنان است که از سلامتی شان محافظت شود. AFC دارای پزشکان مجربی خواهد شد تا از استادیوم ها بازرسی کنند و در ورزشگاه ها برای دسترسی همه فوتبالیست ها کلینیک های درمانی فراهم کنند. ما باید خود را برای هر اتفاق پیش بینی نشده ای در آینده آماده کنیم".

روز سه شنبه همچنین دوره سه روزه ای برای مدرسان برتر داوری آسیا آغاز شد که بخش دیگری از برنامه های توسعه همه جانبه فوتبال در این قاره به حساب می آید.

رئیس AFC دراین باره گفت : " سازماندهی به عاملی بسیار مهم در دنیای فوتبال تبدیل شده و ما در این بین متمایز از دیگر کنفدراسیون های فوتبال دنیا نخواهد بود".

وی همچنین افزود: " ما هر سال مدرسان نخبه را دور هم جمع می کنیم تا با هم تبادل نظر کنند و سطح اطلاعات خود را در زمینه بازیکنان، باشگاه ها فدراسیون ها بالاتر ببرند تا عاملی برای بالا رفتن استاندارد بازیها باشد. ما برای رسیدن به سطوح بالاتر برنامه های خود را بازهم ادامه خواهیم داد".