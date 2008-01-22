نمایشگاه عکس "یادی به خیر مندالی" در سنندج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، این نمایشگاه عکس که کاری از هنرمند کردستانی" سرمد افضلی" است از صبح امروز کار خود را در نگارخانه ارشاد سنندج آغاز کرده است.

سرمد افضلی در حاشیه برپایی این نمایشگاه به خبرنگار مهر در سنندج گفت: در این نمایشگاه 40 قطعه عکس سیاه و سفید و رنگی به نمایش گذاشته شده است.

وی ادامه داد: این سومین نمایشگاه انفرادی است که در آن بعضی از رفتارها و بازی های محلی کودکان استان کردستان به نمایش گذاشته شده است.

افضلی زمان برگزاری نمایشگاه را از امروز تا ششم بهمن ماه اعلام کرد و یادآور شد: این نمایشگاه صبح ها از ساعت 8 تا 12 و بعد از ظهرها از ساعت 16 تا 19 و 30 دقیقه آماده استقبال و پذیرایی از علاقمندان است.

سرمد افضلی دانشجوی رشته فیلم سازی است و مدت پنج سال است که به صورت حرفه ای در رشته عکاسی فعالیت دارد.

عنوان نمایشگاه به زبان فارسی "یاد دوران کودکی به خیر" است.