لیورپول از کورس قهرمانی خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول دیشب در هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل آستون ویلا متوقف شد. برای لیورپول در این دیدار بنایون(19) و کراچ(88) گلزنی کردند. هیروود(69) و آئورلیو(72 - گل به خودی) هم گل های تیم آستون ویلا را به ثمر رساندند.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 54 امتیاز

2- آرسنال 54 امتیاز

3- چلسی 50 امتیاز

4- اورتون 42 امتیاز

5- لیورپول 40 امتیاز

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18-ساندرلند 20 امتیاز

19- فولهام 15 امتیاز

20- دربی کانتی 7 امتیاز