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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۵۹

هفته بیست و چهارم لیگ برتر؛

لیورپول از کورس قهرمانی خارج شد

لیورپول از کورس قهرمانی خارج شد

تیم فوتبال لیورپول دیشب در حالی که در آنفیلد میزبان آستون ویلا بود مقابل این تیم متوقف شد تا عملا از کورس قهرمانی رقابت های این فصل لیگ برتر خارج شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول دیشب در هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل آستون ویلا متوقف شد. برای لیورپول در این دیدار بنایون(19) و کراچ(88) گلزنی کردند. هیروود(69) و آئورلیو(72 - گل به خودی) هم گل های تیم آستون ویلا را به ثمر رساندند.

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 54 امتیاز
2- آرسنال 54 امتیاز
3- چلسی 50 امتیاز
4- اورتون 42 امتیاز
5- لیورپول 40 امتیاز
................................
18-ساندرلند 20 امتیاز
19- فولهام 15 امتیاز
20- دربی کانتی 7 امتیاز

کد مطلب 625002

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