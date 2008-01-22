لیورپول از کورس قهرمانی خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول دیشب در هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل آستون ویلا متوقف شد. برای لیورپول در این دیدار بنایون(19) و کراچ(88) گلزنی کردند. هیروود(69) و آئورلیو(72 - گل به خودی) هم گل های تیم آستون ویلا را به ثمر رساندند.
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 54 امتیاز
2- آرسنال 54 امتیاز
3- چلسی 50 امتیاز
4- اورتون 42 امتیاز
5- لیورپول 40 امتیاز
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18-ساندرلند 20 امتیاز
19- فولهام 15 امتیاز
20- دربی کانتی 7 امتیاز
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