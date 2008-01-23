12 هزار و 957 نفر به دلیل جرائم تصادفات وارد زندان شده اند

محمد علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی جرائم زندانیان نشان می دهد ، از 12 هزار و 957 نفری که فقط به دلیل تصادف روانه زندان شده اند ، 5 هزار و 122 نفر به دلیل تصادف منجر به فوت و 4 هزار و 810 نفر نیز به دلیل تصادف منجر به خسارت مالی و جرح وارد زندانها شده اند.

وی تصریح کرد: همچنین 812 نفر به دلیل عدم پرداخت دیه ، 8 هزار و 823 نفر به دلیل جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و 390 نفر نیز به علت رانندگی بدون پروانه روانه زندانها شده اند.

معاون ستاد دیه کشور، در ارتباط با تعداد دقیق زندانیان دیه که در زمان تصادف فاقد بیمه نامه بوده اند گفت: در سالهای گذشته بین 78 تا 70 درصد زندانیان دیه در زمان تصادف فاقد بیمه نامه بوده اند اما آمار مربوط به امسال هنوز استخراج نشده است.