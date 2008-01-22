مقاومت تا زمان پایان اشغال ادامه خواهد داشت/ برای ما رفع کامل محاصره نوارغزه مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خالد مشعل در واکنش به تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر ورود سوخت و دارو به نوارغزه اظهار داشت : بازگرداندن سوخت و برق به نوارغزه به طور تدریجی یا یکباره، گامی است که وضعیت اشتباه را هدف قرار داده است و آن چیزی نیست که برادران ما در کرانه باختری و نوارغزه به دنبال آن هستند بلکه ما خواهان رفع کامل محاصره نوارغزه و توقف تجاوزات اسرائیل در این منطقه هستیم.

وی در ادامه از تلاشهای ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای رفع محاصره نوارغزه قدردانی کرد.

رئیس دفتر سیاسی حماس خاطرنشان کرد: برادران ما در مصر با من تماس برقرار کرده و اعلام کردند که بحران غزه روز سه شنبه حل خواهد شد اما من در پاسخ به آنها گفتم که برای ما رفع کامل محاصره نوارغزه مهم است.

لازم به ذکر است رسانه های رژیم صهیونیستی شب گذشته مدعی شدند که وزیر جنگ این رژیم بعد از بازنگری اوضاع نوارغزه اجازه ورود مقادیری سوخت و دارو به این منطقه را داده است.

این درحالی است که در دور تازه حملات صهیونیستها علیه ملت فلسطین در نوارغزه و کرانه باختری رود اردن تاکنون بیش از 40 فلسطینی شهید و دهها نفر دیگر زخمی شده اند.

همزمان با ادامه این حملات، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پنجشنبه شب دستوربسته شدن تمام گذرگاههای مرزی نوارغزه با مناطق اشغالی 1948 را صادر کرد که این مسئله باعث جلوگیری از ورود فرآورده های سوختی، کالاهای اساسی و دارو به این منطقه شد و عدم سوخت رسانی کافی، تنها نیروگاه برق نوارغزه را از فعالیت باز داشت.