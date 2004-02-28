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۹ اسفند ۱۳۸۲، ۲۰:۱۹

بر اساس مصوبه امروز مجلس

واردات گندم با هدف صادرات آرد مجاز است

مجلس شوراي اسلامي به دولت اجازه داد براي واردات گندم با هدف صادرات آرد اقدام كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، براساس بند "خ" تبصره 19 لايحه بودجه سال 83 كل كشور به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانه هاي آرد كشور و اشتغال بيشتر به اشخاص (اعم از حقيقتي و حقوقي) اجازه داده مي شود براي واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد كردن در كارخانه هاي ياد شده آرد حاصل را صادر نمايند.
آئين نامه اجرايي آن پيشنهاد وزارت بازرگاني و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بر مبناي بند "د" اين تبصره به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود براي اجراي پروژه هاي طرحهاي كمك دارايي هاي سرمايه اي ملي و سرمايه گذاري از محل منابع داخلي به نفع پيمانكاران طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي كشور اعتبارات اسنادي ريالي افتتاح نمايند.

 

کد مطلب 62501

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