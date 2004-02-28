واردات گندم با هدف صادرات آرد مجاز است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، براساس بند "خ" تبصره 19 لايحه بودجه سال 83 كل كشور به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانه هاي آرد كشور و اشتغال بيشتر به اشخاص (اعم از حقيقتي و حقوقي) اجازه داده مي شود براي واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد كردن در كارخانه هاي ياد شده آرد حاصل را صادر نمايند.

آئين نامه اجرايي آن پيشنهاد وزارت بازرگاني و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

بر مبناي بند "د" اين تبصره به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود براي اجراي پروژه هاي طرحهاي كمك دارايي هاي سرمايه اي ملي و سرمايه گذاري از محل منابع داخلي به نفع پيمانكاران طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي كشور اعتبارات اسنادي ريالي افتتاح نمايند.