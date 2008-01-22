  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بیکاری و تورم عامل افزایش 20 درصدی پرونده ها در محاکم

بیکاری و تورم عامل افزایش 20 درصدی پرونده ها در محاکم

مدیر کل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه گفت: بیکاری و تورم دستگاه قضائی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است و این امر رشد 15 تا 20 درصدی پرونده ها را همواره به دنبال دارد.

دکتر حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستگاه قضائی همواره با مشکلاتی مواجه است که خود نقشی در پدید آوردنش ندارد اما به سبب آن دچار آسیب و ضرر می شود.

مدیر کل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه، بیکاری را یک زنگ خطر برای افزایش آسیب ها و معضلات اجتماعی عنوان کرد و افزود: افزایش بی رویه جنایت ، طلاق و سست شدن بنیان خانواده تحت تاثیر مقوله بیکاری است و باید گفت بیکاری یک تهدید ملی به شمار می آید.

وی اظهار داشت: بیش از 70 درصد جمعیت کشور جوان هستند و این در حالی است که درصد بالایی از آنان با مشکل بیکاری مواجه هستند و در شرایط حاضر نیز روز به روز بر بحران بیکاری افزوده می شود و با این وضعیت مواجه شدن با افزایش جرائم چندان عجیب نخواهد بود.

حمیدیان خاطر نشان کرد: بررسی ها همواره نشان داده درصد بالایی از مجرمان ، عامل اصلی در روی آوردن به اعمال خلاف را بیکاری عنوان کرده اند و این موضوعی است که باید به صورت کلان و اساسی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

کد مطلب 625011

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها