بیکاری و تورم عامل افزایش 20 درصدی پرونده ها در محاکم

دکتر حسن حمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستگاه قضائی همواره با مشکلاتی مواجه است که خود نقشی در پدید آوردنش ندارد

اما به سبب آن دچار آسیب و ضرر می شود.

مدیر کل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای قوه قضائیه، بیکاری را یک زنگ خطر برای افزایش آسیب ها و معضلات اجتماعی عنوان کرد و افزود: افزایش بی رویه جنایت ، طلاق و سست شدن بنیان خانواده تحت تاثیر مقوله بیکاری است و باید گفت بیکاری یک تهدید ملی به شمار می آید.

وی اظهار داشت: بیش از 70 درصد جمعیت کشور جوان هستند و این در حالی است که درصد بالایی از آنان با مشکل بیکاری مواجه هستند و در شرایط حاضر نیز روز به روز بر بحران بیکاری افزوده می شود و با این وضعیت مواجه شدن با افزایش جرائم چندان عجیب نخواهد بود.

حمیدیان خاطر نشان کرد: بررسی ها همواره نشان داده درصد بالایی از مجرمان ، عامل اصلی در روی آوردن به اعمال خلاف را بیکاری عنوان کرده اند و این موضوعی است که باید به صورت کلان و اساسی مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.