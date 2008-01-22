قطب جنوب عطارد دیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته گذشته کاوشگر پیام رسان عطارد از 200 کیلومتری سطح سیاره عطارد عبور کرد و در این رویداد تاریخی نخستین تصاویر از سمتی از این سیاره را که تاکنون مشاهده نشده بود ثبت و راهی زمین کرد.

یکی از این تصاویر نشان دهنده قطب جنوب عطارد است.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، در این تصویر لبه جنوبی در انتهای سمت راست آن به خوبی دیده می شود. همچنین انتهای سمت چپ تصویر انتقال سمت روز عطارد به شب آن را نشان می دهد. این فرآیند انتقال به "حد فاصل" شناخته شده است.

این تصویر حیرت آور یکی از 42 تصویری است که به وسیله دوربین زاویه باریک سیستم تصویربرداری دوتایی کاوشگر عطارد ثبت و راهی زمین شده است.

با استفاده از این مجموعه تصاویر، تیم تحقیقاتی کاوشگر پیام رسان در حال خلق تصویر موزائیکی با شفافیت بالایی از سمت ناشناخته عطارد بوده اند.

در جریان عبور این کاوشگر از نزدیکی سطح عطارد، بالغ بر 1200 تصویر ثبت شد و دانشمندان امیدوارند تا با استفاده از آنها به رموز این سیاره پی ببرند.