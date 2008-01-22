دو میلیارد ریال تسهیلات به محکومین دیه در خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حبیب شکرابی، صبح امروز در جلسه ستاد دیه خراسان جنوبی، افزود: از ابتدای تاسیس این اداره کل، زمینه آزادی 63 محکوم به پرداخت دیه و مشکلات مالی از سوی این نهاد با مشارکت ستاد دیه و خیرین فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون نیز از سوی کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی، 14 نفر از محکومین جرائم غیرعمد آزاد شده اند، اظهار داشت: این افراد با دریافت تسهیلاتی‌ بالغ بر 565 میلیون ریال از زندان آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشتند‌.

شکرابی با تاکید بر لزوم انتشار اخبار جامع به مردم از آغاز فعالیت شورای اطلاع رسانی و تبلیغات اداره کل کمیته امداد خراسان جنوبی با حضور اعضای منتخب خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی یادآور شد: به دلیل گستردگی فعالیت ها و خدمات امداد همچنین به منظور ساماندهی ارتباطات، هماهنگی در امور اطلاع رسانی درست و به موقع با اصحاب رسانه، این شورا متشکل از مسئول روابط عمومی، رئیس اداره فرهنگی و آموزش و رئیس اداره آمار و فن آوری اطلاعات تشکیل شد.

در این جلسه پرونده هفت محکوم به پرداخت دیه و مشکلات مالی آنها از سوی اعضای ستاد دیه خراسان جنوبی بررسی شد.