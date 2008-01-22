بازی تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی - ذوب آهن لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش سنگین برف در شهر انزلی طی هفته اخیر شرایط نامساعدی را برای این شهر به وجود آورده است، تا حدی که معابر این شهر هنوز پوشیده از برف است. این در حالی است که سرمای بیش از حد هوا باعث یخ زدگی زمین شده که کار برف روبی را مختل کرده است.

تلاش گسترده مسئولان هیئت فوتبال شهر انزلی و تربیت بدنی استان گیلان برای پاکسازی زمین چمن ورزشگاه تختی و آماده کردن این محل برای برگزاری بازی ملوان - ذوب آهن نیز نتیجه ای در بر نداشت تا اینکه سرانجام مسئولان سازمان لیگ برتر با توجه به تاکید تربیت بدنی استان گیلان بر نا آماده بودن زمین ورزشگاه تختی تصمیم به لغو این بازی گرفتند.

ناظر این دیدار پس از بررسی شرایط زمین اعلام کرد دیدار یاد شده به هیچ وجه در ورزشگاه تختی انزلی قابل برگزاری نیست.

از هیئت فوتبال استان گیلان خبر می رسد طی هفته جاری امکان برگزاری مسابقه در شهر انزلی نیست که با این شرایط بازی یاد شده طی هفته های آتی برگزار خواهد شد.