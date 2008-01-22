فروش بلیت قطارهای مسافری نوروز 87 ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رجا، تاکنون از مجموع بلیتهای به فروش رفته حدود 420 هزار فقره بلیت از طریق دفاتر فروش در سراسر کشور و بیش از 80 هزار فقره بلیت از طریق اینترنت فروخته شده است. این درحالی است که یک میلیون و 760 هزار ظرفیت فروش بلیت وجود دارد و می توان گفت که بیش از 50 درصد بلیتها برای مسیرهای مختلف موجود است.

علمیات فروش بلیت قطارهای مسافری نوروز 87، امسال ابتدا از طریق اینترنت با تخصیص 20 درصد ظرفیت قطارهای درجه یک از تاریخ 16 دی ماه شروع شده است؛ این درحالی است که از تاریخ 23 دیماه نیز فروش بلیت از طریق کلیه نمایندگی های فروش در سراسر کشور ادامه دارد.

کلیه متقاضیان خرید بلیت و سفر با قطار می توانند از طریق تماس با تلفن اطلاع رسانی شبانه روزی این شرکت (139)، سایت اینترنتی رجا www.raja.ir و کلیه دفاتر فروش در سراسر کشور ضمن کسب اطلاعات موجودی بلیت با برنامه ریزی مطلوب، اقدام به خریداری بلیت نمایند.