روند جذب بودجه عمرانی دانشگاهها تسریع شد / رشد بودجه پژوهش دانشگاهها

محمد مهدی زاهدی امروز در حاشیه اجلاس روسای دانشگاهها در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد حذف بند " و" تبصره 9 که شرکت ها و دستگاه ها را مجبور به اختصاص حداقل یک درصد به امر پژوهش می کرد، گفت: این بحث، بحث وزارت علوم نیست بلکه به بودجه کل پژوهش کشور مربوط می شود. در این زمینه نیز حداقل سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که اگر این اتفاق بیفتد، سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به یک درصد خواهد رسید.

وزیر علوم در مورد واگذاری کل بودجه عمرانی دانشگاه ها به وزارت علوم به مهر گفت: اینکه گفته می شود برخی دانشگاه ها از این امر ناراضی هستند باید از خود آنها جویا شد اما برداشت ما نظر مثبت دانشگاه ها است چون در گذشته هر دانشگاهی باید به صورت جداگانه ، توافقنامه ای را در سازمان مدیریت امضا می کرد تا بودجه عمرانی را جذب کند که این امر هم وقت گیر بود و هم در اجرای پروژه های عمرانی کندی ایجاد می کرد.

وی اضافه کرد: با تصمیم دولت در اختصاص کل بودجه عمرانی به وزارت علوم، از امسال دانشگاه ها در کمترین زمان بودجه های عمرانی خود را دریافت می کنند.

وزیر علوم در مورد کسری بودجه دانشگاه ها در سال آینده گفت: در این زمینه فقط می توانم بگویم دانشگاه ها باید صرفه جویی کنند.