بهبود ترافیک و توسعه فضای سبز با استفاده از حاشیه بزرگراهها

مهندس علی محمد مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: از مقوله هایی که در این خصوص مورد توجه است ایمن سازی حاشیه بزرگراهها است که در صورت وجود شیب زیاد و رانش زمین، نیاز به احداث دیوارها و باکسهایی با مصالح مخصوص است.

وی افزود: با توجه به مقوله ایمن سازی ، تثبیت خاک و شیب زمین کنترل می شود و ضمن آنکه آبیاری مجموعه نیز مشکل زا نخواهد بود.

مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری تهران یاد آور شد: با استفاده از گونه های مختلف گیاهی ، ویژگیهای ترافیکی نظیر زوایای دید و کنترل حرکت مد نظر قرار می گیرد که به بهبود وضعیت ترافیکی کمک می کند.