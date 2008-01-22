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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۰۷

درگفتگو با مهر عنوان شد:

بهبود ترافیک و توسعه فضای سبز با استفاده از حاشیه بزرگراهها

بهبود ترافیک و توسعه فضای سبز با استفاده از حاشیه بزرگراهها

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران گفت: با گسترش فضای سبز در حاشیه بزرگراهها ، ایمن سازی ، بهبود وضعیت ترافیک و افزایش سرانه فضای سبز به عنوان رویکردهای ویژه دنبال می شود.

مهندس علی محمد مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: از مقوله هایی که در این خصوص مورد توجه است ایمن سازی حاشیه بزرگراهها است که در صورت وجود شیب زیاد و رانش زمین، نیاز به احداث دیوارها و باکسهایی با مصالح مخصوص است.

وی افزود: با توجه به مقوله ایمن سازی ، تثبیت خاک و شیب زمین کنترل می شود و ضمن آنکه آبیاری مجموعه نیز مشکل زا نخواهد بود.

مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری تهران یاد آور شد: با استفاده از گونه های مختلف گیاهی ، ویژگیهای ترافیکی نظیر زوایای دید و کنترل حرکت مد نظر قرار می گیرد که به بهبود وضعیت ترافیکی کمک می کند.

کد مطلب 625039

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