پژوهش از برنامه چهارم عقب افتاد

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای بخش تحقیقات در کشور یک هزار و 700 میلیارد تومان در بودجه های سال 87 در نظر گرفته شده است که با توجه به تولید ناخالص ملی در حدود نیم تا 65 صدم درصد از تولید ناخالص ملی است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که باید مطابق برنامه چهارم توسعه در پایان برنامه به حداقل 2 درصد تولید ناخالص ملی دست یابیم. از آنجایی که سال 87 سال چهارم برنامه است، رسیدن به هدف تا یک سال آینده کار مشکلی است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: از سوی دیگر در سال آینده آمار دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد به 40 هزار و در مقطع دکتری به 3 هزار نفر می رسد و پتانسیل تحقیقات در کشور افزایش می یابد.

وی با اشاره به سهم یک درصدی اعتبارات شرکتها و بانکها در خصوص تحقیقات افزود: در لایحه بودجه سال جاری دولت بر خلاف سالهای گذشته هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است و تنها شفاها عنوان می شود که دولت در این زمینه پیگیری می کند.

عباسپور اظهار داشت: بدین ترتیب تضمینی برای اجرایی شدن این موضوع و اختصاص یک درصد از درآمد شرکتها و بانکهای دولتی به پژوهش وجود ندارد.

رشد واقعی بودجه دانشگاهها

وی در مورد اعتبارات جاری و هزینه ای دانشگاهها در سال آینده گفت: اعتبارات در مقایسه با سال 86 اگرچه رشد 23 درصدی داشته است، با در نظر گرفتن کسریهای بودجه سال جاری و پرداخت تنها 150 میلیارد تومان از کل کسریهای دانشگاههای وزارت علوم و بهداشت، دانشگاههای وزارت علوم به طور واقعی تنها 5 درصد با رشد بودجه در بخش هزینه ای مواجه خواهند بود.

رئیس کمیسیون آموزش در پاسخ به این پرسش که آیا برای دانشگاهها در سال آینده کسری بودجه پیش بینی می کند یا نه گفت: دانشگاهها در صورتی که بتوانند از طریق دستگاهها و مراکز خارج از دانشگاه عقد قرارداد داشته باشند و همکاریهای بیرون از دانشگاه را توسعه دهند با کسری بودجه مواجه نمی شوند.

عباسپور در مورد اعتراض دانشگاهها نسبت به توزیع نامناسب بودجه های عمرانی گفت: توزیع بودجه های عمرانی سال آینده دانشگاهها به وزارت علوم واگذار شده است و برخی دانشگاهها نسبت به این توزیع اعتراضاتی داشته اند که در دست بررسی است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات افزود: سالهای گذشته توزیع این بخش بودجه به عهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (سازمان مدیریت سابق) بوده است.