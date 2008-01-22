بسیاری از مردم آمریکا خواهان یک رئیس جمهور سیاه پوست هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین نظرسنجی که ازتاریخ 14تا 17 ژانویه (24 تا 27 دی) توسط شبکه خبری سی.ان.ان انجام گرفت مشخص شد که 72 درصد از مردم سفید پوست و 61 درصد از مردم سیاه پوست آمریکا معتقدند این کشور آماده برخوردارد بودن از یک رئیس جمهور سیاه پوست است.

این در حالی است که در نظر سنجی مشابهی که در سال 2006 انجام گرفته بود 65 درصد از سفید پوستان و 54 درصد از سیاه پوستان آمریکا خواهان برخورداری از یک رئیس جمهور سیاه پوست بودند.

به گزارش مهر این نظر سنجی در حالی انجام شده که در انتخابات درون حزبی آمریکا که تا کنون در چهار ایالت این کشور برگزار شده "باراک اوباما" تنها نامزد سیاه پوست حاضر در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فقط در یک ایالت به پیروزی رسیده است.

لازم به ذکر است، دوره های قبلی انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان به ترتیب در 3 ژانویه در آیوا با پیروزی "مایک هاکبی"، 8 ژانویه در نیوهمپشایر با پیروزی سناتور "جان مک کین" و 15 ژانویه در میشیگان با پیروزی "میت رامنی" برگزار شد و دورهای اول و دوم انتخابات حزب دموکرات نیز درهمین تاریخها و در ایالتهای ذکر شده به ترتیب با پیروزی سناتور "باراک اوباما" و سناتور "هیلاری کلینتون" انجام شده بود، اما دور سوم انتخابات دموکراتها در میشیگان به دلیل تغییرتاریخ برگزاری آن، برگزار نشد.

دور چهارم انتخابات نیز در تاریخ 29 دی در نوادا برای حزب دموکرات و در کارولینای جنوبی برای حزب جمهوریخواه برگزار شد که کلینتون و مک کین برنده این انتخابت شدند.

بر همین اساس، حزب دموکرات، شنبه هفته آینده (6 بهمن) در کارولینای جنوبی انتخابات درون حزبی برگزار خواهد کرد.