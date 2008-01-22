مجازاتهای جایگزین فرصت دوباره برای زندگی به مجرمان می دهد

سید محمد میرشفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به کارگیری روشهای مجازات جایزین همچنین می تواند الگو و روش صحیحی برای بازگشت مجرمانی که قابلیت بازگشت سریع به جامعه را دارند، باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: به کارگیری روشهای مجازات جایگزین در میان تمام مجرمان به خصوص مجرمان جوان، نوجوان و اطفال به لحاظ شرایط سنی و تاثیر زندان بر آینده این افراد بسیار موثر است و با توجه به حساسیت سنی در این افراد به عقیده روانشناسان و حقوقدانان توجه ویژه به این امر ضروری است.

وی یادآور شد: بر خلاف تصور برخی افراد، مجازاتهای سنگین از نوع حبس نه تنها در برخی موارد موجب اجرای کامل عدالت کیفری نمی شود بلکه موجب آسیبهایی نیز می شود و لازم است برای هر جرمی متناسب با شخصیت او برخورد شود چنانچه بررسی حکمها از سوی یک قاضی نیز نشان دهنده لزوم تناسب بین حکم و مجرم است.

میرشفیعی با تاکید بر اینکه هیچ کس به طور مادرزادی مجرم نیست عنوان کرد: نگاه جامعه به افراد مجرم باید رافت آمیز باشد زیرا هیچ کس به طور مادرزادی مجرم نیست و علل و عوامل موجود در جامعه و زندگی شخص، وی را به سمت جرم سوق می دهد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان کرج بیان داشت: شناخت صحیح مشکلات و ریشه یابی آن پیش از وقوع جرم و به کارگیری روشهای پیشگیرانه پس از شناخت دقیق می تواند موجب کاهش مشکلات و معضلات اجتماعی شود.