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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۵

گفتگوی تلفنی احمدی نژاد و حسنی‌مبارک درباره اوضاع فلسطین

گفتگوی تلفنی احمدی نژاد و حسنی‌مبارک درباره اوضاع فلسطین

روسای جمهوری اسلامی ایران و مصر در گفتگویی تلفنی با محکوم کردن جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه تصریح کردند: تسریع در رفع محاصره از غزه و کمک به مجروحین و مردم مظلوم فلسطین ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلفنی خود با حسنی مبارک با بیان اینکه با شهید شدن هر فلسطینی مسئولیت ما سنگین تر می‌شود، اظهار داشت : وقت آن است که کمک کنیم مردم فلسطین از این وضع غیرقابل تحمل خارج شوند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری همه کشورهای اسلامی در موضوع فلسطین خاطرنشان کرد : باید کمک کنیم با رفع حصر، امکانات اولیه زندگی به دست مردم فلسطین برسد و به این شرایط فاجعه بار پایان داده شود.

حسنی مبارک رییس جمهور مصر نیز دراین گفتگوی تلفنی با بیان گزارشی از آخرین اوضاع غزه تاکید کرد : کمک‌های غذایی، دارو و سوخت باید هرچه سریع تر به محاصره‌شدگان در غزه ارایه شود.

کد مطلب 625054

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