به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلفنی خود با حسنی مبارک با بیان اینکه با شهید شدن هر فلسطینی مسئولیت ما سنگین تر می‌شود، اظهار داشت : وقت آن است که کمک کنیم مردم فلسطین از این وضع غیرقابل تحمل خارج شوند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری همه کشورهای اسلامی در موضوع فلسطین خاطرنشان کرد : باید کمک کنیم با رفع حصر، امکانات اولیه زندگی به دست مردم فلسطین برسد و به این شرایط فاجعه بار پایان داده شود.

حسنی مبارک رییس جمهور مصر نیز دراین گفتگوی تلفنی با بیان گزارشی از آخرین اوضاع غزه تاکید کرد : کمک‌های غذایی، دارو و سوخت باید هرچه سریع تر به محاصره‌شدگان در غزه ارایه شود.