به گزارش خبرنگار مهر، مقدمه این آثار را فرهاد ناظرزاده کرمانی نوشته که قرار است هر دو جلد توسط نشر افراز وارد بازار کتاب شود.

جلد نخست گروه های تئاتری، دانشکده ها، انواع اجراها و آموزش تئاتر را از سال 1292 تا 1357 دربر می گیرد. این کتاب در واقع پایان نامه دانشگاهی کاظم شهبازی است که به صورت کتاب درآمده و در 700 صفحه به صورت مصور منتشر می شود.

جلد دوم نیز به قلم ستاره خرم زاده اصفهانی به بررسی کارگاه نمایش از سال 1348 تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است که گروه های کارگاه نمایش، همه اجراهای صحنه ای این گروه و اسامی افراد دخیل در این تشکیلات را در 780 صفحه و به صورت مصور شامل می شود. تئاتر جشن هنر شیراز نیز بخش مهمی از این مجموعه را به خود اختصاص داده است.

مدیر نشر افراز درباره این مجموعه گفت: "تئاتر ایران در گذر زمان" عنوان کلی است که تاریخ تئاتر ایران را به صورت مکتوب و دایره المعارفی در اختیار خوانندگان قرار می دهد و در آینده نیز مجلدات دیگر آن به چاپ می رسد. این مجموعه کار دنباله داری است که نمی توان برای آن تعداد مشخص کرد.