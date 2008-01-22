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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۱۹

خاله سارا به استقبال نوروز می‌رود

خاله سارا به استقبال نوروز می‌رود

ویژه برنامه نوروز با اجرای سارا روستاپور (خاله سارا) 15 روز دیگر برای پخش از شبکه تلویزیونی آموزش کلید می‌خورد.

امیرعباس حدسنی درباره تولید این برنامه به خبرنگار مهر گفت: "این ویژه‌برنامه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی هنری من در 17 قسمت 60 دقیقه‌ای در ساختار بازی، نمایش و مسابقه برای شبکه آموزش تهیه می‌شود و ویژه مخاطبان گروه دبستان است. اجرای برنامه را هم خاله سارا به عهده دارد و شخصیت نوروزخان دانشمند هم در برنامه هست."

همچنین برنامه ترکیبی "راز اقتدار" هم به تهیه‌کنندگی حدسنی برای پخش در ایام دهه فجر از شبکه تهران تهیه می‌شود. این برنامه از تولیدات گروه اجتماعی شبکه تهران و زمان هر قسمت آن 10 تا 15 دقیقه است. وی قصد دارد فیلم تلویزیونی "اینجا بودن" را هم از 15 فروردین کلید بزند.

فیلمنامه این فیلم تلویزیونی را محمدرضا گوهری و روح‌الله حجازی نوشته‌اند و فیلم روایتگر قصه آدمی است که نسبت به زندگی دلسرد شده و در اثر یک تصادف رجعتی به گذشته خود دارد. فیلم تلویزیونی "اینجا بودن" به کارگردانی امیرعباس حدسنی در شبکه دو تولید می‌شود.

کد مطلب 625058

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