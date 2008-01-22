دولت لایحه اساسنامه شرکت نفت را سریعتر به مجلس ارائه دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رشید جلالی در جلسه علنی امروز در تذکری آئین نامه ای خطاب به حداد عادل اظهار داشت: بار دیگر ما به مسئله بودجه سالانه رسیدیم آن سناریوی تکراری که هر ساله موضوع اساسنامه شرکت نفت بین مجلس، دولت و شورای نگهبان رد و بدل می شود، است.

وی افزود: بودجه مصوب می شود و به شورای نگهبان می رود و شورای نگهبان به علت عدم وجود اساسنامه آن را بر می گرداند تکرار می شود.

نماینده کرج خطاب به حداد عادل تصریح کرد: فکر می کنید این موضوع تا کی باید به طول انجامد و اساسنامه شرکت نفت را مجددا امسال قول دهیم که تا تیر ماه یا خرداد ماه سال آینده پیگیری می کنیم 20 سال است که این سناریوی بی ریخت غیر قابل در بین مجلس، دولت، شورای نگهبان رد و بدل می شود و متاسفانه علی رغم اینکه طرح آماده شد و به اداره قوانین داده شد و دولت هم ملزم به ارائه لایحه بوده این کار را نکرده و در مجلس هفتم ماند و به جایی نرسید.

حداد عادل در پاسخ به تذکر جلالی گفت: تصدیق می کنم که چنین مشکلی وجود دارد خودم هم برای اینکه این اساسنامه به مجلس تقدیم شود اقدام کرده ام و امیدواریم دولت این کار را بکند و در مجلس هفتم یا مجلس بعدی به این کار خاتمه داده شود.