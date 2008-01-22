پیشنهادات برای تصویب طرح تحت پوشش قرار دادن معلولان بررسی می شود

علی همت محمود نژاد درگفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه امروز فراکسیون دفاع از حقوق معلولان مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: این جلسه به دلیل بررسی مشکلات معلولان و همچنین بررسی پیشنهادات لازم برای تصویب طرح 2 فوریتی تحت پوشش قرار دادن 500 هزار معلول پشت نوبت بهزیستی برگزار می شود.

وی ادامه داد: این جلسه با حضور 30 نفر از معلولان تشکلهای غیر دولتی مختلف و نمایندگان عضو فراکسیون معلولان مجلس برگزار خواهد شد.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان تاکید کرد: با توجه به اینکه 70 درصد جمعیت شهرهای ایران خدمات توانبخشی خود را فقط از طریق بهزیستی دریافت می کنند به همین دلیل لازم است که طرح دو فوریتی اختصاص بودجه برای تحت پوشش قرار دادن معلولان پشت نوبت بهزیستی، به تصویب برسد.

وی اظهار داشت: از مجموع 2 میلیون و 700 هزار معلول موجود در کشور تاکنون فقط یک میلیون و 100 هزار نفر توسط بهزیستی شناسایی شده اند که البته 500 هزار نفر آنان پشت نوبت دریافت خدمات بهزیستی قرار دارند.

محمود نژاد گفت: حتی با تصویب این طرح دو فرویتی نیز یک میلیون و 600 هزارنفر از معلولان کشور از هر گونه خدمات دولتی و رفاهی محروم خواهند بود.