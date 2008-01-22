مرحله پایانی جشنواره قرآنی مشهد در دهه فجر برگزار می شود

محمد کاظم دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد ضمن اعلام برنامه های دهه فجر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد افزود: مرحله پایانی جشنواره علوم قرآنی مشهد در ایام دهه فجر توسط این اداره برگزار خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: برگزاری مراسم معنوی شبی با قرآن در مجتمع فرهنگی هنری هاشمی نژاد و اجرای جشنواره هنرهای تجسمی با بخش ویژه اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیگر فعالیت های است که این اداره در دهه فجر انجام می دهد.



وی با اشاره به همزمانی این ایام با ماه محرم اظهار داشت: شب های شعر فرهنگی فردوسی، جوان و پاژ با رویکرد عاشورا و انقلاب اسلامی و همچنین اجرای نمایش تعزیه در مجتمع شهید هاشمی نژاد نیز از جمله برنامه هایی است که در این دهه برگزار می شود.



دبیری خاطر نشان کرد : اداره ارشاد اسلامی شهر مشهد؛ تراکت، پرده و بنرهای متناسب با محرم و دهه فجر و همچنین جدول نام گذاری این ایام را به موسسات فرهنگی و هنری مرتبط با این ادارده ارسال نموده است.

