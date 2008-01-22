به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در آغاز نشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار داشت: سفر اخیر بوش به منطقه خاورمیانه خاطره ای از جنایت، ترور، محاصره و فشار بر مردم بی گناه به ویژه کودکان مظلوم فلسطینی به جا گذاشت.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تاسف شدید و محکومیت این جنایات که با حمایت و چراغ سبز رئیس جمهور آمریکا انجام می شود، از همه سعی و تلاش دیپلماتیک خود برای رفع محاصره غزه و تهدیدات علیه فلسطینی ها استفاده می کند.

سخنگوی دولت به مذاکره رئیس جمهور کشورمان با سران 6 کشور اسلامی و عربی برای همکاری سازمان کنفرانس اسلامی جهت جلوگیری از فجایع صهیونیست ها اشاره کرد و متذکر شد: خوشبختانه همه سران طرف گفتگو با دکتر احمدی نژاد موافقت خود را اقدامات لازم به منظور رفع محاصره غزه، امداد وکمک رسانی به آسیب دیدگان و تلاش سیاسی برای پایان دادن به این جنایات از طریق برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی اعلام کردند.

الهام ابراز امیدواری کرد: هر چه سریعتر آتش فتنه به پا خواسته توسط صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی خاموش شود و اقدامات جمهوری اسلامی ایران جهت جلوگیری از تداوم و گسترش جنایات رژیم اشغالگر قدس شریف نتیجه بخشد.

ادامه دارد...