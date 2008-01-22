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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۷

سخنگوی دولت (1):

ایران همه تلاش دیپلماتیک خود را برای رفع محاصره غزه به کار می‌گیرد

ایران همه تلاش دیپلماتیک خود را برای رفع محاصره غزه به کار می‌گیرد

سخنگوی دولت با ابراز تاسف شدید و محکومیت جنایات اخیر صهیونیست ها در غزه، تاکید کرد: این جنایات تلخ و تروریستی که با چراغ سبز آمریکایی ها صورت می گیرد، غیر قابل توجیه و مغایر با اصول بین المللی و قواعد اخلاقی و جنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در آغاز نشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار داشت: سفر اخیر بوش به منطقه خاورمیانه خاطره ای از جنایت، ترور، محاصره و فشار بر مردم بی گناه به ویژه کودکان مظلوم فلسطینی به جا گذاشت.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تاسف شدید و محکومیت این جنایات که با حمایت و چراغ سبز رئیس جمهور آمریکا انجام می شود، از همه سعی و تلاش دیپلماتیک خود برای رفع محاصره غزه و تهدیدات علیه فلسطینی ها استفاده می کند.

سخنگوی دولت به مذاکره رئیس جمهور کشورمان با سران 6 کشور اسلامی و عربی برای همکاری سازمان کنفرانس اسلامی جهت جلوگیری از فجایع صهیونیست ها اشاره کرد و متذکر شد: خوشبختانه همه سران طرف گفتگو با دکتر احمدی نژاد موافقت خود را اقدامات لازم به منظور رفع محاصره غزه، امداد وکمک رسانی به آسیب دیدگان و تلاش سیاسی برای پایان دادن به این جنایات از طریق برگزاری اجلاس سران کشورهای اسلامی اعلام کردند.

الهام ابراز امیدواری کرد: هر چه سریعتر آتش فتنه به پا خواسته توسط صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی خاموش شود و اقدامات جمهوری اسلامی ایران جهت جلوگیری از تداوم و گسترش جنایات رژیم اشغالگر قدس شریف نتیجه بخشد.

ادامه دارد...

کد مطلب 625074

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