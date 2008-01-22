کشته شدن بیش از 250 مترجم عراقی در استخدام ارتش آمریکا از سال 2003

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، هزاران مترجم عراقی از سال 2003 با کمک به نظامیان آمریکایی، زندگی خود و خانواده هایشان را به خطر انداخته اند، زیرا آشوبگران آنها را همدستان نظامیان آمریکایی می دانند و به دنبال اقدامهای تلافی جویانه علیه آنها هستند.

این در حالی است که برنامه پناهندگی سیاسی آمریکا برای مترجمانی که به دنبال ترک کشورشان هستند، مطابق با درخواست آنها انجام نشده و در مواردی هم مطابق با آنچه که کشورهای ائتلاف به کارمندان عراقی خود پیشنهاد داده اند، نبوده است.

بر اساس این گزارش از مارس سال 2003 تا کنون 257 مترجم عراقی که برای نظامیان آمریکایی کار می کردند، کشته شدند.

روزنامه لس آنجلس تایمز هم گزارش داده است که در حدود هفت هزار مترجم عراقی از زمان آغاز جنگ برای نظامیان آمریکایی کار کرده اند.