به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد بخش "جنگ در خانه ـ جنگ ویتنام در سینمای آمریکا" جشنواره فیلم برلین با هدف بررسی تاثیر جنگ ویتنام بر سینمای آمریکا ایجاد شده است.
به گفته برگزارکنندگان جشنواره فیلم برلین برگزاری این بخش مرور آثار با چهلمین سالگرد "کنگره ویتنام" مصادف شده که به همت انجمن دانشجویان سوسیالیست آلمان در فوریه 1968 در اعتراض به جنگ ویتنام در برلین برپا شد و یکی از مهمترین مقاطع جنبش دانشجویی بود که آن سال بخش زیادی از اروپا را دربر گرفت.
فیلم "بازگشت به خانه" به کارگردانی هال اشبی تولید سال 1978 یکی از فیلمهایی است که در بخش "جنگ در خانه" نمایش داده میشود. جین فاندا و جان وویت برای بازی در این فیلم برنده جایزه اسکار شدند. تمام فیلمهای انتخاب شده مستقیما به جنگ ویتنام نمیپردازند که نمونه آن فیلم سال 1970 "کچ ـ 22" ساخته مایک نیکولز با بازی آلن آرکین و اورسن ولز است که داستان آن در جریان جنگ جهانی دوم روی میدهد.
همینطور فیلم کمدی کلاسیک "MASH / بیمارستان جراحی سیار ارتش" رابرت آلتمن تولید سال 1971 با بازی دانلد ساترلند و الیوت گولد که داستان آن در دوران جنگ کره اتفاق میافتد، اما بیشتر این فیلمها در اوج جنگ ویتنام ساخته شدند و بازتاب چشماندازی جدید در سینمای هالیوود بودند. "کلاه سبزها" جان وین و ری کلاگ یا بازی خود وین دیگر فیلم بخش "جنگ در خانه" است. این فیلم به جرات تنها فیلم هالیوودی است که در حمایت از جنگ ویتنام ساخته شد.
پنجاه و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم برلین از هفت فوریه (18 بهمن) با نمایش فیلم مستند "نوری بتابان" مارتین اسکورسیزی درباره گروه رولینگ استونز آغاز میشود و تا 17 فوریه 2008 (28 بهمن) ادامه دارد. مرور فیلمهای لوئیس بونوئل بخش ویژه جشنواره امسال است و فرانچسکو رزی با دریافت جایزه خرس طلایی افتخاری جشنواره تقدیر میشود.
بخش جنبی "شورش فیلمسازان" به نمایش آثار فیلمسازان آلمانی دوران پرتلاطم سالهای 1970 اختصاص دارد. کنستانتین کوستا گاوراس فیلمساز فرانسوی یونانیتبار و خالق فیلم ماندگار "زد" رئیس هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره برلین امسال است که 22 فیلم از جمله "آواز گنجشکها" مجید مجیدی از ایران در آن شرکت دارند.
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