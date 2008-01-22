بودجه عمومی کشور باید مطابق قانون هزینه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی با حضور در جلسه افتتاحیه رسیدگی و تصویب تفریغ بودجه سال 1385 دیوان محاسبات کشور گفت: دستگاه های نظارتی کشور هر کدام به حسب تکلیف قانون وظیفه ای دارند و دستگاه قانون گذاری کشور که تکلیف بودجه را روشن و برای اجرا به دولت ابلاغ می کند باید در پایان کار هم هزینه کرد آنرا بررسی و تایید کند و به این منظور دیوان محاسبات چشم بینای قوه مقننه است.

دادستان کل کشور با تاکید بر لزوم رعایت قانون در کشور گفت: تا حکم قانونی برای موضوعی برقرار است باید طبق آن عمل کرد و اگر در قانون هم اشکالی وجود داشته باشد باید تلاش کرد تا اشکال برطرف شود و از آنجا که اصالتا قانون مبنای حکیمانه دارد باید موظب نمود که بودجه عمومی کشور مطابق قانون هزینه شود.

نجف آبادی با بیان اینکه کار تفریغ بودجه و تطبیق عملکردها کار بسیار مهم و سختی است که در سالیان اخیر به جهت کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته است، بر اهمیت تفریغ بودجه تاکید کرد و گفت: اگر چه لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی دو شوری نیست ولی باید تفریغ بودجه را در حکم شور دوم آن تلقی نمود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دیوان محاسبات ایجاد انضباط مالی است، گفت: قانونمداری و ایجاد انضباط مالی در کشور از اوجب واجبات است و ما امیدواریم دیوان محاسبات با دقت و اقدام و تشخیص به موقع زمینه انضباط مالی و پولی را در دستگاه های اجرایی اعم از ملی و استانی ایجاد کند.

دری نجف آبادی همچنین یکی از ابزارهای ایجاد انضباط مالی در کشور را نظارت بر روند امور ، هشدار و تذکر به موقع برای پیشگیری از وقوع تخلفات مالی دانست وگفت: دیوان محاسبات لازم است از این ابزار خود در طول سال برای سالم سازی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی استفاده کند.