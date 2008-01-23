خدا به من رحم کرد / به موفقیتم در تیم ملی خوشبین هستم

علی سامره درگفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص آخرین وضعیت مصدومیت خود ضمن بیان مطلب فوق افزود: در زمانیکه برای ضربه زدن به توپ حرکت کردم، ارنج و پای دروازه بان الجزیره به سر و سینه ام برخورد کرد که پس از آن اتفاقات درون بازی و خصوصا صحنه گل و تعویض شدنم را اصلا به یاد نمی آورم.

وی ادامه داد: بعد از خروج از زمین مسابقه به بیمارستان رفتم و برای احتیاط تحت مداوای کامل قرار گرفتم تا مطمئن شوم دچار شکستگی و یا آسیب های مغزی نشده باشم. واقعا خدا رحم کرد که پس از آن برخورد شدید دچارهیچ مشکلی نشدم.

مهاجم ایرانی تیم الشعب درمورد پیروزی این تیم برابر الجزیره تاکید کرد: بازی بسیار مهمی را با پیروزی به پایان رساندیم و نشان دادیم نسبت به اوایل فصل پیشرفت کرده ایم که با ادامه این روند می توانیم دربین تیم های بالای جدول قرار بگیریم.

وی درمورد شانس قهرمانی الشعب دراین فصل اظهار داشت: سخت است که با این شرایط به قهرمانی فکر کنیم. بازی های زیادی تا پایان فصل پیش رو دارم و به همین دلیل نمی توان این موضوع را پیش بینی کرد اما اگر در 7-8 بازی آینده حداکثر امتیازات را بدست آوریم، می توانیم یکی از مدعیان قهرمانی باشیم.

آقای گل فصل گذشته لیگ امارات در خصوص تعداد گل های زده کم خود در این فصل تصریح کرد: در این فصل معدنچی 10 گل زده است و من در دیدار گذشته سومین گلم را به ثمر رساندم. البته تا پایان فصل بازی های زیادی باقیمانده است و می توانم با تلاش بیشتر باردیگر خود را به عنوان یکی از مدعیان کسب عنوان آقای گلی لیگ امارت مطرح کنم.

وی در خصوص بازگشت مجدد خود به تیم ملی در دیدار ایران برابر قطر خاطرنشان کرد: بعد از چند وقت دوری بسیار خوشحالم که توانستم باردیگر پیراهن تیم ملی را برتن کنم و امیدوارم در بازی های آینده بتوانم برای تیم کشورم مثمرثمر باشم.

سامره درمورد غیبت هاشمیان، عنایتی و خطیبی که مسئولیتش را در دیدار با سوریه بیشتر خواهد کرد، افزود: امیدوارم هر بازیکنی که مربیان صلاح می دانند و از وی در این پست استفاده می کنند، بتواند با گلزنی خود به موفقیت تیم ملی کمک کند.

وی بابیان این موضوع که بازیکنان خط حمله بیش از سایر بازیکنان زیرنظر قرار دارند، اضافه کرد: به بازگشت و موفقیتم در تیم ملی خوشبین هستم و تمام تلاشم را انجام خواهم داد تا در این مسابقات برای تیم ملی مفید بوده و در موفقیت آن نقش داشته باشم.

مهاجم تیم ملی کشورمان درمورد دیدار دوستانه با قطر تصریح کرد: مطمئنا اگر بازیکنان تیم ملی هماهنگ تر بودند به راحتی می توانستیم این تیم را در خانه اش شکست دهیم، البته با این شرایط هم عمکلرد خوبی برابر آنها داشتیم.

وی در خصوص انتخاب سرمربی تیم ملی اظهارداشت: در شرایط فعلی زمان کافی برای استخدام مربی خارجی نداریم زیرا این مربی تا بخواهد با جو موجود و شرایط بازیکنان آشنا شود، زمان زیادی از دست می رود. در شرایط فعلی بهترین کار استفاده از مربی ایرانی است. مربی خارجی هم می تواند حداقل در دور رفت به ارزیابی تیم و بازیکنان پرداخته و پس از آن هدایت تیم را در دست بگیرد.

سامره در پایان در مورد بازی های ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی گفت: مطمئنا شروع بازی ها سخت است ولی اگر بتوانیم در این دیدار 3 امتیاز مسابقه را بدست آوریم، برای بازیهای بعدی نقاط ضعف ها را برطرف کرده و باکسب امتیازات لازم به عنوان تیم نخست به مرحله بعد صعود خواهیم کرد.