دو شاخه برق شاتل آتلانتیس را دو ماه خانه نشین کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه پرتاب شاتل فضایی آتلانتیس که قرار بود 6 دسامبر سال گذشته به طرف ایستگاه فضایی بین الملللی حرکت کند به دلیل بروز مشکلات فنی که در سیستم حسگرهای مخازن سوخت این شاتل ایجاد بود، بارها به تاخیر افتاد.

هفته گذشته ناسا اعلام کرد که این شاتل 7 فوریه و با دو ماه تاخیر از اولین برنامه زمان بندی شده پرتاب می شود.

اکنون در تازه ترین اخبار رسیده از ناسا، مهندسان آژانس فضایی آمریکا خبر دادند که موفق به کشف راز مشکلات فنی این شاتل شده اند.

براساس گزارش روزنامه "یو اس ای تودی"، این مهندسان با انجام آزمایشات طولانی مشکل را در یک دوشاخه جزئی برق کشف کردند.

این دو شاخه برق اتصال مدارات مرتبط با مخزن سوخت و حسگرهایی را برقرار می کرد که برای تعیین شرایط سوخت برنامه ریزی شده بودند.

مهمترین ماموریت شاتل فضایی آتلانتیس انتقال کلمبوس، آزمایشگاه تخصصی اروپا به ایستگاه فضایی بین المللی است.