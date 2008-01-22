بودجه سال آینده ورزش 55 درصد رشد دارد/ ۸ میلیارد تومان برای حضور در المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ارشدی در نشست خبری که در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد، اظهار داشت:‌ خوشبختانه با عنایت و نگاه ویژه رئیس جمهور محترم به امر ورزش که نشأت گرفته از برنامه ریزی و توان اجرایی سازمان تربیت بدنی است، اعتبارات سال 87 ورزش کشور نسبت به سال 86 حدود 55 درصد رشد داشته است.

وی با بیان این مطلب که این رقم از لایحه بودجه استخراج شده و هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، خاطرنشان کرد: در مجموع بودجه جاری و عمرانی سال 87 سازمان تربیت بدنی فقط در بخش اعتبارات ملی 396 میلیارد تومان است این در حالی است که این رقم در سال 86 حدود 256 میلیارد تومان بود .نکته جالب توجه اینکه کل بودجه دولت در سال 87 نسبت به سال 86، 15 درصد رشد داشته است.

ارشدی ادامه داد: سازمان تربیت بدنی درسال 87 در بخش عمرانی 321 میلیارد تومان اعتبار دارد که این عدد در مقایسه با رقم 186 میلیارد تومانی سال 86 حدود 73 درصد رشد نشان می‌دهد. در بخش جاری نیز بودجه سال 87 سازمان تربیت بدنی با رشد حدود 7 درصدی نسبت به سال 86، 74 میلیارد و هفتصد میلیون تومان است که در مجموع رشد بخش عمرانی دولت در کل بودجه 31 درصد و در بخش جاری 3 درصد بوده است.

ارشدی یادآور شد: البته در بخش جاری با کمبودهایی مواجه هستیم اما همانند سایر دستگاههای دولتی صرفه جویی را دستور کارداریم و تلاش می کنیم به کلیه خواسته های منطقی جامه عمل پوشانده و خلیل در برنامه های بخش ورزش پیش نیاید.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تربیت بدنی با بیان این مطلب که در بخش استانی هم اعتبار خوبی به ورزش اختصاص داده خواهد شد، افزود: علاوه بر این دو بخش 60 میلیارد تومان از محل مالیات فروش سیگار و 10 میلیارد تومان هم از محل اجاره اماکن ورزشی، سازمان تربیت بدنی اعتبار خواهد داشت که این مبلغ فقط در بخش جاری هزینه خواهد شد. همچنین بند "ب" ماده 117 قانون برنامه چهارم تا پایان سال 88 قابل اجراست و چنانچه دستگاهی بخواهد می‌تواند یک درصد اعتبار خود را صرف ورزش کند و درصورتی که دستگاهی به این امر مبادرت ورزد باید 30 درصد این اعتبار را به حساب سازمان تربیت بدنی واریز کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تربیت بدنی با بیان این مطلب که نباید زحمات مدیران گذشته را نادیده گرفت، تصریح کرد: خوشبختانه اتفاق خوبی که در دولت نهم افتاد این بود که ردیف بودجه مستقل برای ورزش کشور درنظر گرفته شد و ما در سال های 85 و 86 شاهد رشد خوب بودجه ورزش کشور بودیم و دیگر مثل سابق بودجه ورزشی به تبصره‌ها و ماده‌های بودجه منوط نیست ؛ تبصره‌ها و ماده‌هایی که عمدتاً خیلی کم محقق می شد.

ارشدی با این استدلال که وجود ردیف مستقل برای ورزش کشور تضمین کننده به بهره برداری رسیدن پروژه‌های گوناگون و جلوگیری از نیمه تمام ماندن آنهاست، گفت: برای چهار ورزشگاه بزرگ یادگار امام تبریز، ثامن مشهد، ورزشگاه بزرگ شیراز و نقش جهان اصفهان در سال 87 برای هر کدام 5 میلیارد و هشتصد میلیون تومان و برای دو ورزشگاه ثامن و نقش جهان با توجه به در پیش بودن مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی، علاوه بر این مبلغ ، هر کدام 12 میلیارد و دویست میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی از قرار دادن یک ردیف اختصاصی در بودجه سال 87 دولت برای شرکت کاروان ورزشی در بازی های المپیک پکن خبر داد و اعلام کرد: دولت یک ردیف اختصاص بابت کمک به آماده سازی برگزرای اردوهای تندارکاتی و اعزام ورزشکاران به المپیک پکن در نظر گرفته و بر این اساس 8 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. البته طبیعی است که امسال هم هزینه زیادی برای کسب سهمیه المپیک شده است و ما در این زمینه سال آینده هم نگرانی نخواهیم داشت و در صورتی که به اعتبار نیاز باشد از محل بند"ب" همانند امسال تأمین اعتبار خواهیم کرد تا مشکلی از این جهت پیش نیاید.

ارشدی یادآورشد: درمجموع اعتبارخوبی برای آماده سازی و حضور در المپیک پکن در نظر گرفته شده است ضمن اینکه کمیته ملی المپیک ردیف بودجه مستقل نخواهد داشت و بودجه این کمیته از محل سازمان تربیت بدنی تامین خواهد شد. بنابراین در مجموع فدراسیون های ما سال آینده مشکلی از نظر بودجه نخواهند داشت.

مدیرکل توسعه مدیریت و منابع سازمان تربیت بدنی تکمیل پروژه های مصوب سفرهای استانی هیأت دولت، تکمیل ، توسعه و تجهیز زیرساخت های مورد نیاز برای میزبانی دومین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در مشهد، اصفهان و تهران ، طرح ضربتی توسعه فضاهای ورزشی و روستایی و تکمیل سایر پروژه‌های نیمه تمام در سطح کشور را اولویت های بودجه سال 87 سازمان تربیت بدنی اعلام کرد و یادآور شد: همه این ساخت و سازها در جهت تحقق بند الف ماده117 قانون برنامه چهارم است که بر اساس آن باید در پایان سال 88 سرانه فضای ورزش کشور به یک متر مربع برسد که با تداوم روند کنونی پیش بینی می کنیم در پایان برنامه بیش از یک متر مربع سرانه فضای ورزشی داشته باشیم.

وی همچنین کمبود اعتبار نگهداری اماکن ورزشی را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به اینکه ردیفی در این زمینه برای ما در نظر گرفته نشده است سیاست دولت و سازمان تربیت بدنی این است که فضاهای ورزشی غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند و بر این اساس بیشتر فضاهای ورزشی به هیأت ها اجاره داده می شود .