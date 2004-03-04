فردا در تاريخ

در گذشت سعدالدوله :

درچنين روزي در سال 1291 ميلادي ( 669 ه ش ) سعدالدوله وزير ايراني ترور شد .



روز در ختكاري :





همه ساله چنين روزي به عنوان روز درختكاري در ايران گرامي داشته مي شود . در ختكاري يكي از سنن پسنديده در اسلام است كه به كرات نسبت به آن در روايات تاكيد شده است .

امام صادق ع در اين باره مي فرمايند :

شش چيز است كه مومن پس از مرگ از آنها بهره مند مي شود : فرزند صالح ، مصحفي كه از او بماند ، چاه آبي كه حفر كرده باشد ، آبي كه جاري كند ، سنت نيكي كه بنهاد و در ختي كه بكارد .

روايت شده است : حضرت علي (ع ) به ايجاد نخلستان بزرگي پرداختند و به دست مباركشان آن را به بار نشاندند .

پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود : هر كس درختى بكارد و در نگهدارى آن بكوشد تا ميوه دهد، در برابر هرچه از آن ميوه به دست آيد، پاداشى نزد خدا خواهد داشت.

پيامبرصلى الله عليه وآله همچنين فرمودند : هر كه نهالى بكارد، خداوند به مقدار ميوه‏اى كه از آن درخت به دست مى‏آيد، در نامه اعمال او پاداش مى‏نويسد.

همچنين امام صادق‏عليه السلام: درختان ميوه را قطع نكنيد كه خداوند بر شما عذاب فرو مى‏ريزد.

در قرآن كريم بيش از بيست آيه قرآن كريم به سر و راز رويش گياهان اشاره مي كند . در جمهور ي اسلامي ايران به همين مناسبت و به منظور توجه دهي مردم به امر مهم در ختكاري و حفظ منابع محيط زيست و زيست محيطي از پانزدهم تا بيست و

دوم هر سال به نام هفته منابع طبيعي و روز درختكاري نام گذاري شده است .



در گذشت آيت الله حائري يزدي :

درچنين روزي در سال1364هجري شمسي ، آيت الله حاج مرتضي حائري يزدي استاد علوم ديني ، عضو مجلس خبرگان رهبري و فرزند آيت الله حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي بنبانگذار حوزه علميه قم چشم از جهان فروبست .آن عالم رباني از بدو حركت پدربزرگوارشان براي تاسيس حوزه علميه قم همراه ايشان بودند . پدر ايشان آيت الله شيخ عبدالكريم حائري در اواخر سال 1332 هجري به دعوت مردم اراك به ايران آمد و تا سال 1340 ه ق كه عازم قم شد در حوزة علمية شهر اراك تدريس مي كرد .آية الله حائري يزدي در اواخر زمستان 1300 هجري ه ش به همراه فرزند بزرگش حاج شيخ مرتضي حائري و آيت الله محمدتقي خوانساري به قصد اجابت دعوت مردم، از اراك به سمت قم حركت كردند و در ميان انبوه جمعيت استقبال كننده وارد شهر قم شدند.ايشان در سال بعد تدوين ساختار جديد حوزه علميه قم را به عهده گرفتند به طوري كه در حال حاضر تاسيس حوزه، تعمير مدارس ديني و تغيير روش آموزشي از جمله يادگارهاي ايشان شمرده مي شود .



تولد ابراهيم پورداوود :

در چنين روزي در سال ابراهيم پور داوود استاد و محقق معاصر در پانزدهم اسفند سال 1264 هجري شمسي در رشت به دنيا آمد . وي پس از طي تحصيلات مقدماتي در رشت ، به تهران آمد و در مكتب درسي ميرزا محمد حسينخان به تحصيل علوم پزشكي مشغول شد.وي پس از آن به بيروت ، باكو و فرانسه رفت و درفرانسه به تحصيل حقوق مشغول شد .او در سالهاي جنگ جهاني و در زمان اشغال ايران به دست متفقين با انتشار روزنامه اي به نام «رستخيز» به نكوهش متجاوزان پرداخت .

وي پس از آن دوباره به اروپا رفت و اين بار به تحقيق در باره ايران باستان مشغول شد.او همچنين مدتي استاد دانشگاه «ويسويهاري » هند بود . پور داوود سپس به ايران بازگشت و به تدريس حقوق در ايران باستان و ادبيات ايران باستان مشغول گرديد . اين استاد فرزانه سرانجام پس از عمري تلاش در جهت نشر معارف در سال 1347 ه.ش. در گذشت .



قرار دادهاي نظامي ايران - آمريكا :

در چنين روزي در سال 1337 ه ش دولتين ايران و آمريكا قرار دادهاي نظامي و اقتصادي را به امضا رساندند .



اعدام بر خي از سران ارتش :

در چنين روزي در سال 1357 ه ش بر خي از سران ارتش شاهنشاهي كه جنايات بسياري در حق مردم ايران روا داشته بودند به حكم دادگاه انقلاب اسلامي اعدام شدند . بر اين اساس سپهبد فخر مدرس رييس اسبق دادرسي ارتش ، سرلشگر خواجه نوري ، رييس سابق دادگاههاي ارتش ، سرلشگر بيد آبادي ، فرماندار نظامي سابق تبريز ، سرتيپ يزد جردي فرماندار نظامي سابق مشهد ، سرهنگ زماني رييس و شكنجه گر زندان سياسي قصر ، سالار جاف نماينده سابق مجلس شوراي ملي وجهانگير تارخ شكنج گر ساواك به اعدام محكوم شدند .



تصويب قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن :





در چنين روزي در سال 1369 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تصويب شد اين قانون بعدها در سال 1373 مورد اصلاح قرار گرفت . اتاق يادشده بمنظور كمك به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادي كشور, تبادل افكار و بيان آرا و عقايد مديران صنعتي, معدني, كشاورزي و بازرگاني تاسيس شده است . اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران موسسه اي غير انتفاعي است كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي مي باشد.مركز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران در تهران مي باشد. وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارتست از:الف – ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي.ب – ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني, صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه.ج – همكاري با دستگاههاي اجرائي و ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق.د- ارتباط با اتاق ساير كشورها و تشكيل اتاقهاي مشترك و كميته هاي مشترك با آنها بر اساسي سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران.ه – تشكيل نمايشگاههاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با كسب مجوز از وزارت بازرگاني و شركت در سمينارها و كنفرانسهاي مربوط به فعاليتهاي بازرگاني, صنعتي, معدني و كشاورزي اتاق در چارچوب سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران.و – كوشش در راه شناسايي بازار كالاهاي صادراتي ايران در خارج از كشور و تشويق و كمك به موسسات مربوطه جهت شركت در نمايشگاههاي بازرگاني داخلي و خارجي.ز- تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي در امورتوليدي بالاخص توليد كالاهاي صادراتي كه داراي مزيت نسبي باشند.ح- تلاش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي خارجي اعضا و ساير متقاضيان از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران طبق اساسنامه كه توسط دستگاه قضائي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.ط – ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي بمنظور انجام وظائف و فعاليتهاي اتاق.ي – صدور كارت عضويت طبق آئين نامه اتاق ايران جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگاني.ك – تشكيل اتحاديه هاي صادراتي و وارداتي و سند يكاهاي توليدي در زمينه فعاليتهاي بازرگاني, صنعتي, معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط.ل – دائر كردن دوره هاي كاربردي در رشته هاي مختلف بازرگاني, صنعتي, معدني و خدماتي متناسب با احتياجات كشور.م – تهيه, صدور, تفريغ و تاييد اسنادي كه طبق مقررات بين المللي بعهده اتاق ايران مي باشد با هماهنگي وزارت بازرگاني.ن – تشكيل اتاقهاي مشترك با كشورهاي دوست با هماهنگي وزارتين بازرگاني و امور خارجه.



تيراندازي به سوي مردم :

در چنين روزي در سال 1323 ه ش عمال رژيم پهلوي در پاسخ به اعتراضات مردمي ودانشجويي به سوي مردم در ميدان بهارستان تهران تير اندازي كردند كه بر اثر شماري مجروح شدند .



آغاز به كار حزب رستاخيز :

در چنين روزي در سال1354 ه ش حزب رستاخيز كار خود را آغاز كرد . پيش از اين حزب دولتي ، در دوره حكومت منوچهر اقبال، سيستم دو حزبى مليون و مردم برقرار شد، سپس در دوره نخست وزيرى منصور، حزب ايران نوين ايجاد گرديد.پس از كشته شدن منصور، امير عباس هويدا، حزب ايران نوين را زير كنترل خود گرفت. طى دورانى كه سيستم دو حزبى مليون و مردم برقرار بود، محمد رضا شاه، در چند مورد خود را هواخواه تعدد احزاب در كشور دانست و گفت قصد ندارد سيستم يك حزبى برقرار كند.وى در كتاب ماموريت‏براى وطنم به اين نكته اشاره كرده و گفته است: «...من چون شاه كشور مشروطه هستم، دليلى نمى‏بينم كه مشوق تشكيل احزاب نباشم و مانند ديكتاتورها، تنها از يك حزب دست نشانده خود پشتيبانى نمايم..» . در سال 1354 شاه از گفته‏هايش در مورد لزوم تشكيل احزاب عدول كرد.به دستور وى، حزب ايران نوين منحل شد و موجوديت‏حزب رستاخيز اعلام گرديد.شاه گفت: «در آينده يك حزب وجود خواهد داشت آنهايى كه از پيوستن به حزب رستاخيز امتناع كنند، بايد به طور پنهانى هواخواه حزب توده باشند» . در جاى ديگر، با اخطار به كسانى كه در ابراز وفادارى نسبت‏به اصول سلطنت و قانون اساسى خوددارى كنند گفت «اين خائنان يا بايد به زندان بروند، يا همين فردا از كشور خارج شوند.» وقتى روزنامه نگاران خارجى يادآور شدند كه اين سخن شاه، با گفته‏هاى گذشته‏اش، كه از سيستم دو حزبى هواخواهى مى‏كرد، مغاير است گفت: «آزادى عقيده! آزادى فكر! دموكراسى! ....با پنج‏سال سن، اعتصاب و نمايش در خيابانها! ...اين دموكراسى و آزادى است! معناى اين حرفها چيست؟ ..» . فكر ايجاد يك حزب واحد «فراگير» از سوى چند تن ايرانيانى كه در دانشگاههاى آمريكا علوم سياسى - اجتماعى فرا گرفته بودند و در سلك مشاوران سياسى مورد اعتماد شاه درآمده بودند، به شاه القا شد.اينان، تحت تاثير نظريات ساموئل هانتينگتون استاد علوم سياسى دانشگاه هاروارد قرار داشتند و بر اين عقيده بودند كه راه رسيدن به ثبات سياسى و پيشرفت، در كشورهاى در حال توسعه، ايجاد يك حزب نيرومند و منسجم و فراگير است كه به صورت عامل پيوند بين دولت و جامعه عمل خواهد كرد و در نهايت پشتيبان هيئت‏حاكم در اجراى برنامه‏هاى سياسى و اجتماعى او خواهد بود.اين نظريه، از سوى شاه كه درگير آشفتگيهاى سياسى و اجتماعى بود و به يك مركز قدرت نيرومند سياسى نياز داشت، مورد قبول قرار گرفت. ايدئولوگهاى مشاور شاه، از اين نكته غافل بودند كه يك حزب، آن هم دولتى و «شاهنشاهى‏» در كشورى چون ايران، كه مردم، بخصوص روشنفكران، اقدامات هيئت‏حاكم را با ترديد و سوء ظن مى‏نگريستند، وسيله و ابزار كنترل توده‏ها و به حركت درآوردن آنها در جهت مورد نظر نيست، بلكه بسان تسمه‏اى است كه سنگينى «بار» جامعه و نارضايتى آنها را به هيئت‏حاكم منتقل مى‏كند. براى پاسخ به فرمايشى بودن سيستم يك حزبى، براى آن، دو جناح محافظه كار و ترقيخواه ايجاد كردند، كه هوشنگ انصارى و جمشيد آموزگار، رهبران دو جناح مزبور بودند.هدف اساسى حزب رستاخيز در يك جمله خلاصه مى‏شد، تبديل ديكتاتورى نظامى از كار افتاده شاه، به سيستم استبدادى تك حزبى دولتى! حزب رستاخيز موجوديت‏خود را با سر و صداى زياد اعلام كرد، برنامه حزب، پيشرفت و تعالى ايران و مردم به سوى تمدن بزرگ بود.در نشريه «فلسفه انقلاب ايران‏» گفته شده بود شاهنشاه ، انديشه «طبقه‏» را از جامعه ايران ريشه كن ساخته و همه مسائل طبقاتى و تضادهاى اجتماعى را حل و فصل كرده است [....] شاهنشاه تنها يك رهبر سياسى ايران نيست [....] او، رهبر روحى، فكرى و قلبى ملت‏خود مى‏باشد (!)» محمد رضا شاه ضمن مصاحبه به يك خبرنگار انگليسى گفت: «فلسفه حزب رستاخيز بر اساس ديالكتيك اصول انقلاب سفيد بنا شده و در هيچ جاى جهان چنين‏رابطه و وابستگى بين رهبر و ملت وجود ندارد» . شاه به رغم اين ادعاها، مردم را تهديد مى‏كرد كه يا در حزب رستاخيز او نامنويسى كنند يا حق زندگى در ميهن آباء و اجدادى خود ندارند.وى در يك مورد گفت: «كسى كه وارد حزب جديد سياسى نشود، دو راه در پيش دارد، چنين شخصى يا وابسته به يك سازمان غير قانونى است، يا به حزب غير قانونى توده، و به بيان ديگر يك خائن است.اين چنين فردى جايش در يكى از زندانهاى ايران است، يا اگر مايل باشد مى‏تواند همين فردا كشور را ترك كند، بى آنكه عوارض خروج بدهد و هر جا بخواهد برود، زيرا ايرانى نيست، جزء ملت نيست و فعاليتهاى او، طبق قانون غير قانونى و مستوجب مجازات است‏» . حزب رستاخيز در سال 1354 سازمان خود را در تهران و شهرستانها توسعه داد.كميته مركزى حزب، هويدا، نخست وزير را به دبيركلى برگزيد، تقريبا همه نمايندگان عضو حزب شدند.در وزارتخانه‏ها و ادارات دولتى، عضويت در حزب رستاخيز اجبارى بود. پنج روزنامه: رستاخيز يوميه، رستاخيز كارگران، رستاخيز كشاورزان، رستاخيز جوانان و انديشه رستاخيز، ارگان حزب بودند. كميته مركزى تهديد كرد كسانى كه از قبول عضويت در حزب خوددارى كنند، بايد پاسخگوى حزب باشند. هنگام تشكيل حزب رستاخيز، همه نيروهاى مخالف در ايران سركوب شده بود، ولى در خارج از كشور، نيروهاى اپوزيسيون حزب را محكوم كردند.حضرت آيت الله خمينى نيز طى اعلاميه‏اى، آن را مخالف مصالح ايران و اسلام دانست.



نجاتي ، غلامرضا ، تاريخ بيست و پنج‏ساله ايران، ج 1



پذيرش رژيم صهيونيستي :





در چنين روزي در سال 1949 ميلادي شوراي امنيت سازمان ملل طي قطعنامه اي پذيرش رژيم صهيونيستي را به عضويت سازمان ملل متحد با نه رأي موافق به تصويب رساند . كشورهاي امريكا ، اتحاد جماهير شوروي ، فرانسه ، چين ، كانادا ، كوبا ، آرژانتين ، نروژ و اكراين نه كشوري بودند كه به اين قطعنامه رأي مثبت دادند .



دستور عقب نشيني از غزه :

در چنين روزي در سال 1957 ميلادي بن گورين نخست وزير رژيم صهيونيستي پس از اشغال غزه ، دستور به عقب نشيني از اين شهررا به نظاميان خود صادر كرد .



در گذشت فريست روزينگر :

در چنين روزي در سال 1895 ميلادي فريست روزينتگر نويسنده آلماني ديده به جهان گشود . «كشمكش داخلي» عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد پير پائولو پازوليني :

در چنين روزي در سال 1922 ميلاتي پيرپائولو پازوليني كارگردان ايتاليايي ديده به جهان گشود .« تئور ما» و« آشغالداني » عناوين مهمترين آثار اويند .



در گذشت گوتلييب :

در چنين روزي در سال 1900 ميلادي گوت ليب دايملر ، نخستين سازنده موتور سيكلت در جهان در گذشت.



در گذشت آنا آخماتوا :

در چنين روزي در سال 1966 ميلادي آنا آخماتوا شاعر او كرايني در سن هفتاد و شش سالگي در گذشت . آنا آخماتوا يكي از شاعران پيشرو در ادبيات روسي است .

شعري را از او مي خوانيم



چرا اين قرن بدتر از قرن‏هاى ديگر است

شايد از اين رو كه غرق در اضطراب

روى سياه‏ترين زخم خم شده است‏

بى‏آنكه بتواند درمانش كند.

در غرب، خورشيد زمينى هنوز پرتوافكن است‏

و زير اشعه‏اش بام‏هاى شهر مى‏درخشند

اينجا زنى سفيدپوش بر درها صليب مى‏كشد

و آهسته كلاغ‏ها را صدا مى‏كند.

( ترجمه رضا سيد حسيني )