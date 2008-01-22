قرارداد جدید 16 میلیارد دلاری گازی ایران و چین در آستانه امضا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت جورنال، شرکت " کنوک " چین و شرکت ملی نفت ایران قصد دارند برای صادرات سالانه 10 میلیون تن LNG از ایران در هفته های آینده قرارداد امضا کنند.

ارزش این قرارداد 16 میلیارد دلار خواهد بود. این گاز قرار است LNG مورد نیاز سه ترمینال LNG این شرکت چینی را تامین کند.

کارشناسان بر این باورند که ایران توانایی مایع سازی این حجم از گاز را دارد و می تواند به تعهدات خود در مقابل شرکت چینی برای صادرات 10 میلیون تن LNG به این کشور عمل کند. این درحالی است که ایران به دلیل فشارهای امریکا و تغییرات زیاد قیمت برای قرارداد بستن با سرمایه گذاران خارجی برای بهره برداری از ذخایر گازی خود مشکلاتی دارد.

در همین رابطه " لو جانشان " سخنگوی شرکت کنوک اعلام کرد برای بستن این قرارداد با ایران در حال مذاکره هستیم و لی تاکنون قراردای امضا نشده است.

البته منابع آگاه اعلام کردند: قرار است این مقدار LNG از ذخایر میدان گازی پارس جنوبی صادر و گاز طبیعی مورد نیاز سه ترمینال LNG شرکت کنوک در ایالات گوانگدونگ و نینگبو را تامین کند.

این در حالی است که یکی از مدیران شرکت گاز طبیعی گوانگدونگ که با شرکت کنوک همکاری می کند، گفت: برای تامین گاز LNG هدفمان کشور ایران است.