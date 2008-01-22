هیچگونه افتی در کشتی کرمانشاه رخ نداده است

محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه با اشاره به شرایط فعلی کشتی این استان اظهار داشت: از سال 1319 تا دهه 50 جز بیژن زرافشانی که در سال 1973 به مسابقات استانبول اعزام شد، هیچ کشتی گیری که به عضویت تیم ملی در آید نداشتیم، اما در حال حاضر کشتی کرمانشاه قهرمانان بزرگی دارد که در انتخابی تیم ملی قهرمان می شوند یا در مسابقات جام جهانی کشتی می گیرند.

وی در ادامه با اشاره به پتانسیل بالای کشتی این استان افزود: کرمانشاه در حال حاضر یک قطب بلامنازع کشتی است و اگر اسپانسرها از لحاظ مالی تیمی را برای شرکت در مسابقات لیگ برتر پشتیبانی کنند، ضمن ایجاد انگیزه در کشتی گیران، هیجان و لذت خاصی به عرصه کشتی استان باز خواهد گشت.

محبی در خصوص علل عدم شرکت تیم کشتی کرمانشاه در مسابقات لیگ برتر بیان داشت: حضور یا عدم حضور تیمی در لیگ برتر ربطی به هیئت کشتی استان ندارد بلکه این وظیفه اسپانسرهاست که حمایت از تیمهای ورزشی را برعهده گیرند تا تیمها بتوانند در لیگ شرکت کنند البته در این خصوص مسئولان استان نیز باید چاره اندیشی کنند.

این پیشکسوت کشتی استان کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر کشتی استان را مربیانی فعال و عاشق اداره می کنند، اظهار داشت: گرچه در کرمانشاه مربیان فعال و دلسوزی حضور دارند اما متاسفانه این مربیان کلاس های روز مربیگری را کمتر پی گیری کرده اند و در واقع باید گفت از 20 تا 30 سال پیش تاکنون تغییری در کادر مربیان کشتی استان صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: مربیان کشتی کرمانشاه به خاطر عشقی که به کشتی دارند تاکنون فعالیت خود را ادامه داده اند، اما باید ترتیبی اتخاذ شود تا این مربیان از لحاظ مالی تامین شوند تا با انگیزه و تعهد بیشتری به کار خود ادامه دهند.

محبی در ادامه به مقایسه شرایط مربیان تیم های کشتی سایر استانها پرداخت و تصریح کرد: به عنوان مثال تیمهای کشتی استان مازندران حتی برای مسابقات در سطح پایین نیز از مربیانی استفاده می کنند که 100 درصد قهرمان تیم ملی بوده اند و این مربیان با شرکت در کلاسها، دوره های مربیگری، حضور در مسابقات جهانی، لیگ و انتخابی تیم ملی از نزدیک کشتی را دنبال کرده و در واقع در کوران کار قرار گرفته و تغییر و تحولات را از نزدیک دنبال می کنند.

رئیس سابق هیئت کشتی استان کرمانشاه در خصوص وضعیت کنونی کشتی فرنگی در این استان عنوان کرد: در گذشته در کشتی فرنگی حرفی برای گفتن نداشتیم اما در حال حاضر فرنگی کاران استان در مسابقات لیگ برتر حضور دارند و حتی در مسابقات انتخابی تیم ملی نیز به مقام قهرمانی رسیده اند که این نشان از بالندگی و وجود استعدادهای فراوان در کشتی استان است.

محبی ابراز امیدواری کرد: با ورود دوباره به عرصه کشتی بتواند در تقویت هر چه بیشتر کشتی استان سهیم باشد.