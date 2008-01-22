به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه اول بهمن‌ماه نمایش "شال قرمز" به کارگردانی شهریار نیریز نقدهی که قرار بود ساعت 16 نخستین اجرای خود را در سالن دکتر مبین تبریز انجام دهد به دلایل نامعلوم با تأخیری طولانی همراه بود.

اما نبود هماهنگی در تالار استاد مقبلی مجتمع فرهنگی هنری تبریز بیشتر بود، زیرا سالن تا روز شروع جشنواره برای اجرای نمایش‌ها آماده نبود. جایگاه استقرار تماشاگران ساعتی قبل از زمان مقرر برای اجرای اول نمایش "شبیه پدر" به کارگردانی نیر غایب‌زاده آماده و همین باعث شد گروه نتواند اجرای اول خود را ساعت 16:30 برگزار کند.

یعقوب صدیق جمالی مشاور کارگردان "شبیه پدر" که خود از هنرمندان باسابقه تئاتر تبریز است در این باره گفت: "به ما گفته بودند از چهار روز قبل می‌توانیم دکور خود را در سالن مستقر کنیم و تمرینات نمایش را انجام دهیم. همچنین گفته شد 24 ساعت قبل از اجرا سالن به صورت کامل در اختیار ما خواهد بود، ولی تا این لحظه حتی جایگاه تماشاگران نیز آماده نیست."

وی با اشاره به اینکه اجرای اول نمایش به خاطر این شرایط منتفی شده، خاطرنشان ساخت: "در یک جشنواره سراسری این نوع برنامه‌ریزی درست و مناسب نیست و به شدت بر کیفیت اثر تأثیر می‌گذارد. مسئولین ستاد برگزاری جشنواره تعطیلی روزهای تاسوعا و عاشورا را دلیل تأخیر در آماده‌سازی سالن عنوان کردند، در حالی که از حدود سه ماه قبل میزبانی تبریز برای برگزاری همایش آئین‌های عاشورایی مشخص بود."

شهرام خدایی مدیر برگزاری چهارمین همایش آئین‌های عاشورایی درباره منتفی شدن اجرای اول نمایش "شبیه پدر" گفت: "تماشاگران نمایش "شال قرمز" خیلی دیر به سالن آمدند که دلیلش مشخص نبود و این امر باعث شد اجرای نمایش با تأخیر شروع شود. به همین خاطر هیئت داوران نمی‌توانست به اجرای اول نمایش "شبیه پدر" برسد و ناگزیر این اجرا منتفی شد."

وی درباره منتفی شدن اجرا به خاطر آماده نبودن سالن و دلیل تأخیر در این کار توضیح داد: "سالن آماده نبوده و ظرف این دو روز صندلی های متحرک درست شده است." خدایی ضمن تأیید این مطلب که از چند ماه پیش باید کارهای لازم برای آماده سازی سالن‌ها انجام می شد، ‌جواب مشخصی برای روشن شدن دلایل تأخیر در این امر نداد.

اجرای دوم نمایش "شبیه پدر" نیز که قرار بود ساعت 18:30 روی صحنه برود به دلیل تداخل با اجرای نمایش "مسیح موعود" ‌ساعت 19:30 برگزار شد تا هیئت داوران بتوانند از این نمایش دیدن کنند. اما یکی دیگر از برنامه‌هایی که قرار بود هر روز در ایام همایش آئین‌های عاشورایی اجرا شود برنامه پرده‌خوانی مرشد میرزاعلی و مرشد احدی بود.

برنامه پرده خوانی طبق برنامه اعلام شده قرار بود ساعت 17:30 تا 19 هر روز اجرا شود. ولی این برنامه پس از اجرای مرشد میرزاعلی متوقف شد و بعد از دقایقی دلیل این کار استفاده از پرده برای اجرای برنامه بود. تأیید اجرای این برنامه از وزارت ارشاد و اداره کل هنرهای نمایشی در چهارمین همایش سراسری آئین‌های عاشورایی صادر شده و جلوگیری از اجرای این برنامه باعث تعجب همگان شد.

به طور کلی هر سه نمایش روز اول همایش برخلاف برنامه اعلام شده که قرار بود در یکروز دو اجرا داشته باشند، فقط با یک اجرا کار خود را به پایان رساندند که این امر در برگزاری جشنواره‌ای سراسری که به خاطر موضوعیت آن بسیار مورد توجه است، مناسب نیست.

شاید مسئولین برگزاری این همایش و اداره کل هنرهای نمایشی باید برای برای اجرای هر چه بهتر اینچنین جشنواره‌هایی برنامه‌ریزی مناسب داشته باشند تا در کیفیت و نحوه برگزاری آنها خللی وارد نشود.