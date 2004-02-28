واردات سيگار ممنوع نيست

به گزارش خبرنگار پارلماني " مهر" بر مبناي بند "الف" تبصره 19 مربوط به صنعت، معدن و بازرگاني قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير ضروري در مورد سيگار لازم الاجرا نيست و تامين كسري سيگار مورد نياز در سال 83 از طريق واردات مجاز است.

همچنين براساس قسمت هزينه اي بند "ث" معادل وجوده واريزي حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك هنري در هر استان تا مبلغ هفتاد و سه ميليارد و يكصد و سي و شش ميليون و سيصد و چهل و هشت هزار ريال براي امور تملك دارايي هاي سرمايه اي، رفاهي و هزينه اي بازارچه هاي مذكور در اختيار استان مربوط قرار مي گيرد تا براي وصول هر استان هزينه شود.