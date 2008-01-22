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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

مرعشی به مهر خبر داد:

ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان فردا نتایج اعلام صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند

ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان فردا نتایج اعلام صلاحیت‌ها را بررسی می‌کند

قائم مقام ستاد ائتلاف اصلاح طلبان اعلام کرد: با توجه به اعلام صلاحیت داوطلبان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، این ستاد فردا نشستی را با حضور اعضای خود برگزار خواهد کرد.

سید حسین مرعشی قائم مقام ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: هنوز اطلاعات ما از وضعیت تعیین صلاحیت داوطلبان ائتلاف اصلاح طلب در سراسر کشور کامل نشده و تصور می کنیم این اطلاعات تا فردا ظهر کامل شود.

وی افزود: در جلسه ای که فردا در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان برگزار می شود، احتمال دارد درباره چگونگی حضور در انتخابات مجلس هشتم، تصمیمات جدیدی را اتخاذ کنیم.

مرعشی خاطرنشان کرد: اصلاح طلبان اگر فضای رقابتی بر انتخابات مجلس هشتم حاکم باشد، در این انتخابات حضوری فعالانه خواهند داشت.  

کد مطلب 625118

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