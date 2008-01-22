سید حسین مرعشی قائم مقام ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: هنوز اطلاعات ما از وضعیت تعیین صلاحیت داوطلبان ائتلاف اصلاح طلب در سراسر کشور کامل نشده و تصور می کنیم این اطلاعات تا فردا ظهر کامل شود.

وی افزود: در جلسه ای که فردا در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان برگزار می شود، احتمال دارد درباره چگونگی حضور در انتخابات مجلس هشتم، تصمیمات جدیدی را اتخاذ کنیم.

مرعشی خاطرنشان کرد: اصلاح طلبان اگر فضای رقابتی بر انتخابات مجلس هشتم حاکم باشد، در این انتخابات حضوری فعالانه خواهند داشت.