به گزارش خبرگزاری مهر، امسال برای نخستین بار چهار هیئت داوری این انجمن در بخش‌های بین‌الملل، سینمای ایران، فیلم کوتاه و مستند آثار شرکت‌کننده در بیست و ششمین جشنواره فجر را داوری می‌کنند. همچنین برای نخستین‌بار جایزه بهترین آثار مکتوب به منتقدان و خبرنگاران در حوزه‌های نقد، گزارش، گفتگو، خبر و ترجمه اهدا می‌شود.

اعضاء انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران از دوم تا 20 بهمن فرصت دارند حداکثر با سه اثر که سال 86 در نشریات و سایت‌های معتبر خبری و تخصصی به چاپ رسیده در جشنواره مطبوعات سینمایی این انجمن شرکت کنند. علاقمندان می‌توانند آثار خود را روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه تا پایان وقت اداری به دفتر انجمن مستقر در خانه سینما تحویل دهند.