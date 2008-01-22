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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۱۳

دومین جشن منتقدان و نویسندگان سینما برگزار می‌شود

دومین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران یکشنبه پنجم اسفند برگزار و در آن جوایز داوران انجمن به برترین‌های جشنواره بیست و ششم فیلم فجر اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال برای نخستین بار چهار هیئت داوری این انجمن در بخش‌های بین‌الملل، سینمای ایران، فیلم کوتاه و مستند آثار شرکت‌کننده در بیست و ششمین جشنواره فجر را داوری می‌کنند. همچنین برای نخستین‌بار جایزه بهترین آثار مکتوب به منتقدان و خبرنگاران در حوزه‌های نقد، گزارش، گفتگو، خبر و ترجمه اهدا می‌شود.

اعضاء انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران از دوم تا 20 بهمن فرصت دارند حداکثر با سه اثر که سال 86 در نشریات و سایت‌های معتبر خبری و تخصصی به چاپ رسیده در جشنواره مطبوعات سینمایی این انجمن شرکت کنند. علاقمندان می‌توانند آثار خود را روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه تا پایان وقت اداری به دفتر انجمن مستقر در خانه سینما تحویل دهند.

کد مطلب 625119

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