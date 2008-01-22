بوش باید در دادگاه صالحه جهانی در قبال حمایتش از تروریسم پاسخگو باشد

آیت الله دری نجف آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه عملکرد دولت آمریکا و شخص بوش رئیس جمهور آمریکا در حمایت از تروریسم و حمایت از جنایتهای رژیم اسرائیل نیازمند رسیدگی در یک دادگاه صالحه بین المللی است، افزود: اگر یک دادگاه صالحه بین المللی وجود داشت باید بوش و جنایتکاران اسرائیلی را مجازات می کرد.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات دولت امریکا در حمایت از تروریسم و تعامل با سایر کشورهای جهان قابل قبول نیست، ادامه داد: باید عده ای حقوقدان برجسته و کاردان با بررسی جنایات آمریکا در زندانهای گوآنتانامو و ابوغریب علیه شخص بوش و همدستان وی در مراجع ذی صلاح جهانی اقامه دعوی کنند.

دری نجف آبادی با اشاره به اینکه درخواست خود را برای تشکیل پرونده برای بوش به دلیل اهانت به ایران در یک دادگاه صالحه اعلام کرده است، افزود: این دادگاه می تواند در حال حاضر و در دوران ریاست جمهوری یا بعد از کناره گیری وی از ریاست جمهوری صورت بگیرد.