تصویب دو فوریت استفساریه جمعی از نمایندگان درباره تبلیغات انتخاباتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس دو فوریت طرح استفساریه ماده 61 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1386 را بررسی و با 144 رای موافق، 36 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح استفساریه سئوال شده است که آیا مراد قانونگذاری در ماده 61 قانون انتخابات مجلس مبنی بر اینکه هر گونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است ناظر بر چاپ عکس و پوستر نیز می باشد یا خیر؟

طراحان این طرح استفساریه معتقدند بله مراد قانونگذار در ماده 61 قانون انتخابات علاوه بر ممنوعیت الصاق و نصب هر گونه اعلامیه، عکس، پوستر، بنز و پارچه های تبلیغاتی چاپ عکس و پوستر نیز می باشد.

طراحان تصریح کردند یکی از اهداف قانونگذار از این ماده جلوگیری از اسراف و ریخت و پاش بوده لذا این ماده ناظر بر چاپ پوستر و عکس هم می باشد و شخص کاندیدا می تواند برای معرفی خود بروشور، کارت و تراکت استفاده نماید.

نیره اخوان نماینده اصفهان از طراحان این طرح در ضرورت ارائه این طرح استفساریه اظهار داشت: با توجه به ابهامی که در ماده 61 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 26/1/86 وجود دارد این طرح استفساریه تقدیم مجلس شده است.

وی با اشاره به ابهامات این ماده گفت: ابهامی که این ماده قانونی دارد این است که آیا پوستر و عکس الصاق و نصب شود یا اینکه اصلا چاپ نشود.

اخوان تصریح کرد: آیا الصاق و نصب شامل در و دیوار و آویزان از درخت می شود و اگر روی لباس و مغازه گذاشته شود یا پشت شیشه های مغازه یا خانه شخصی یا اتومبیل زده شود اشکال دارد یا نه؟

نماینده اصفهان خاطر نشان کرد: در خصوص ابهامات این ماده مراجعاتی به ما می شود که ما به عنوان قانونگذار باید جوابگو باشیم.

سپس محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران در مخالفت با دو فوریت این طرح استفساریه اظهار داشت: برگزاری انتخابات مستلزم وجود نشاط سیاسی در کشور است و این استفساریه مشکلی را حل نمی کند. اگر این طرح به سمت مشارکت می رفت خوب بود اما داریم کاری می کنیم که یک نامزد انتخابات دیگر نمی تواند عکس خود را چاپ کند.

وی با بیان اینکه متن این استفساریه دارای اشکال است گفت: نباید با اشکال بیشتر مشکل را بیشتر کنم.

هادی حق شناس نمایده بندر انزلی نیز در موافقت با این طرح اظهار داشت: این استفساریه به این معنا نیست که نامزدها دیگر نمی توانستند عکس خود را چاپ کنند.

وی افزود: دوره های قبل وقتی نامزدها پوستر چاپ می کردند آنهایی که شانس بیشتر یبرای انتخاب شدن داشتند پوستر آنها برای بقیه اشکال ایجاد می کرد. امروزه شیوه تبلیغات با دوره های گذشته متفاوت است سایت های اینترنتی، روزنامه ها و ... تبلیغات را از در و دیوار جمع کرده اند.

محمد رضا میرتاج الدینی در مخالف با این طرح گفت: ما در این ماده به طور روشن بحث الصاق و نصب را ممنوع کردیم نه چاپ و انتشار آن را.

وی افزود: در واقع ما با این کار خواستیم با نصب بنر چهره شهر را کثیف نکنیم و از اسراف و تبذیر جلوگیری کنیم.

نماینده تبریز تصریح کرد: برای جلوگیری از ریخت و پاش الصاق را ممنوع کردیم ولی راه های دیگر تبلیغات از قبیل پخش تراک و غیره ممنوعیتی ندارد.

ندیمی نماینده لاهیجان نیز به عنوان موافق با تاکید بر اینکه مردم به کارنامه ها و برنامه های ما رای می دهند اظهار داشت: این پیشنهاد قبلا در همین مجلس با اهدافی تصویب شد اما اگر حالا گروهی می پرسند چرا به آنها پاسخ بدهید که آیا واقعا در اندیشه های دینی و اسلامی عکس تا چه اندازه می تواند معرف شخصیت افراد باشد؟ آیا نمی دانید که با عکس های گرافیکی چه کارهایی می کنند و عکس 20 سال قبل را چاپ می کنند.

وی گفت: حال که تصویب شده پوستر نصب نشود چه لزومی برای چاپ آن است ضمن آنکه با این کار هزینه کاندیدا را بالا می برید.

ندیمی خاطر نشان کرد: شما با این کار هزینه ها را بالا می برید و هر نماینده برای تبلیغ خود و دادن آن به دست افراد باید میلیون ها پوستر چاپ کند. ما می خواهیم آدم هایی با سوابق و لایق به مجلس بیایند بنابراین نیازی به چاپ و نصب عکس نیست.