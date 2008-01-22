اینجا گورستان فضاپیماهاست؛ مراقب آلودگیهای زیست محیطی باشید

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سرنوشت فضاپیماهای از دور خارج شده



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دفن فضاپیمای باری پروگرس ام- 61 در عصر امروز

به گزارش خبرنگار مهر، فضاپیمای باری پروگرس ام-61 که سال گذشته از ایستگاه فضایی بین المللی جدا شده بود بعد ازظهر امروز (سه شنبه) در اقیانوس آرام سقوط خواهد کرد.

فضاپیمای باری پروگرس ام-61 که سال گذشته از ایستگاه فضایی بین المللی جدا شده بود بعد ازظهر امروز (سه شنبه) در اقیانوس آرام سقوط خواهد کرد.

سخنگوی مرکز کنترل ماموریت این عملیات در روسیه گفت : بخشهایی از این فضاپیما که در جریان بازگشت آن به زمین در جو منفجر نشده اند در منطقه ای موسوم به "گورستان فضاپیماها" در طول جغرافیایی 40 اقیانوس آرام سقوط خواهد کرد.

بر اساس گزارش اسپیس دیلی، این منطقه دریایی در حوالی جزایر کریسمس در اقیانوس آرام قرار داشته و محل سقوط فضاپیماها و سازه های فضایی نظیر ایستگاه فضایی میر بوده است.

فضاپیمای باری ام-61 که در 22 دسامبر سال 2007 از ایستگاه فضایی بین المللی جدا شد به عنوان سکویی برای آزمایشات تکنیکی به کار گرفته می شده است.

نقشه ماهواره ای از گورستان فضاپیماها

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گورستان فضاپیماها کجاست؟

سقوط فضاپیماهای باری در گورستان فضایی رویدادی است که همه ساله اتفاق می اقتد. این فضاپیماها که عمدتا از نسل پروگرسها هستند پس از حمل بار به ایستگاه فضایی بین المللی و اتصال کوتاه مدت به آن با انبوهی از زباله راهی زمین می شوند.

معمولا این فضاپیماها به هنگام ورود به جو زمین تا حد زیادی از هم متلاشی شده و تنها بخشی از آن با عبور از جو راهی زمین می شوند. طی 10 سال گذشته مهندسان و کارشناسان ماموریتهای فضایی روسیه و آمریکا با بررسی تمامی جوانب امر از جمله خطرات جانی و زیست محیطی سقوط این فضاپیماها ، در نهایت منطقه ای دریایی در اقیانوس آرام واقع در جزایر استر در حوالی نیوزلند را به عنوان محل سقوط این سازه های فضایی انتخاب کردند.

برآورد کارشناسان این است که در هر ماموریت فضاپیماهای باری به ایستگاه فضایی بین المللی بالغ بر یک تن انواع زباله تولید شده ، بارگیری می شوند. این زباله ها که از دو نوع خشک و تر هستند راهی به جز خروج از ایستگاه و انهدام در محیطی دیگر ندارند.

ایستگاه فضایی میر در سال 2000 در گورستان فضایی دفن شد

فضاپیماهایی که در گورستان فضاپیماها آرمیده اند

گورستان فضایی عمدتا پذیرای فضاپیماهای پروگرس روسیه است که طی سالهای اخیر و در قالب دهها ماموریت آب، مواد غذایی، اکسیژن وسایر تجهیزات فضایی را به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل کرده و در راه بازگشت بالغ بر یک تن زباله تولید شده دراین ایستگاه را از آن خارج می کنند.

از جمله این فضاپیماها می توان به پروگرسهای M51، M57 و M61 اشاره کرد. فضاپیمای اخیر تا ساعاتی دیگر در این گورستان دفن خواهد شد.

اما شاید سقوط ایستگاه فضایی میردر این مکان نقطه عطف فعالیت گورستان فضاپیماها باشد. این ایستگاه فضایی پس از از دست دادن کاراییهای خود و با صلاح دید مقامات روسی در سال 2000 میلادی در اقیانوس آرام متلاشی شد.

فضاپیمای پروگرس M61 در آستانه سقوط در گورستان فضاپیماها

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خطرات زیست محیطی گورستان فضاپیماها

طی سالهای اخیر بسیاری از منتقدان سقوط فضاپیماها در این منطقه دریایی را به چالش کشانده اند. نگرانی عمده آنها به ویژه آژانسهای زیست محیطی از خطراتی است که محیط زیست دریایی را تهدید می کند.

این چالش موجب شده است که ناسا اخیرا خط مشی جدیدی را اتخاذ کرده و بر اساس آن به دنبال طراحی و ساخت شمار محدودتری از فضاپیماهایی باشد که ناچارا پس از پایان ماموریت خود باید در این نقطه یا نقاط مشابه احتمالی دیگر سقوط کنند.

به گفته کارشناسان گرچه عمده زباله های فضایی در جریان عبور پروگرسها از جو متلاشی می شوند با این حال آهن پاره های برجای مانده از این فضاپیماها می تواند در سالهای آتی به بحران زیست محیطی دریاها دامن بزند.