تشكيل شعب ويژه براي مبارزه با قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر براساس بند "ر" تبصره 19 لايحه بودجه سال 83 كل كشور دولت نيز مكلف است با تقويت شعب تعزيرات حكومتي ويژه قاچاق به پرونده هاي قاچاق به فوريت رسيدگي و اقدامات لازم را انجام دهد.