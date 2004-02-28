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۹ اسفند ۱۳۸۲، ۲۰:۲۶

نمايندگان مجلس در ادامه تصويب مواد بودجه سال 83 تصويب كردند

تشكيل شعب ويژه براي مبارزه با قاچاق

مجلس قوه قضاييه را مكلف كرد شعب ويژه اي را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعيين و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق اقدامات سريع به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار مهر براساس بند "ر" تبصره 19 لايحه بودجه سال 83 كل كشور دولت نيز مكلف است با تقويت شعب تعزيرات حكومتي ويژه قاچاق  به پرونده هاي قاچاق به فوريت رسيدگي و اقدامات لازم را انجام دهد.

 

کد مطلب 62513

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