تشكيل شعب ويژه براي مبارزه با قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر براساس بند "ر" تبصره 19 لايحه بودجه سال 83 كل كشور دولت نيز مكلف است با تقويت شعب تعزيرات حكومتي ويژه قاچاق به پرونده هاي قاچاق به فوريت رسيدگي و اقدامات لازم را انجام دهد.
مجلس قوه قضاييه را مكلف كرد شعب ويژه اي را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعيين و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق اقدامات سريع به عمل آورد.
به گزارش خبرنگار مهر براساس بند "ر" تبصره 19 لايحه بودجه سال 83 كل كشور دولت نيز مكلف است با تقويت شعب تعزيرات حكومتي ويژه قاچاق به پرونده هاي قاچاق به فوريت رسيدگي و اقدامات لازم را انجام دهد.
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