جایزه جشنواره روستا به بهترین فیلم جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره روستا اعلام کرد مدیر این جشنواره و مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در این باره گفت: "در سال‌های اخیر به ویژه در وزارت ارشاد با توجه به نگاه معاونت سینمایی افرادی که دغدغه فرهنگی در حوزه جامعه روستایی دارند در انتظار ایجاد فضایی برای پرداختن به جایگاه و نقش مهم روستا هستند."

مهران ابوالحسنی درباره ضرورت توجه به روستا در حوزه سینما گفت: "سهم قابل توجه آثار هنری در عرصه سینما می‌تواند متوجه مضامینی چون بکر بودن مناطق روستایی، جذابیت‌های زندگی ساده و بی‌آلایش در روستا، باور و سنت‌های روستایی و پویایی آنها، جذابیت‌های فرابصری این فضا و ... شوند."

مدیر جشنواره روستا درباره معیارهای داوری آثار روستایی در جشنواره فجر افزود: "با توجه به اینکه تعداد آثار روستایی معمولاً کم است، نمی‌توانیم ملاک تخصصی لحاظ کنیم. شاخص‌های مد نظر ما به شکل کلی در دو حوزه عمومی روستا و کشاورزی و نیز بحث اعتقادات و باورهای مردم و آئین‌های آنان متمرکز است. محور و اصل گزینش آثار نگاه مثبت به روستا و روستائیان است."