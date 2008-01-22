چین و روسیه درمخالفت با تحریم جدی اند/ نشست 1+5 تحت تاثیرگزارش NIE

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "یان دیویس" با بیان این مطلب در ادامه گفت : نشست امروز برلین، اولین نشست این کشورها در چهار ماه گذشته است و از سپتامبر 2007 که نمایندگان آمریکا، انگلیس، روسیه، چین، فرانسه و آلمان در نیویورک گرد هم آمده و درباره آخرین وضعیت پرونده هسته ای ایران رایزنی کردند این کشورها تا کنون نشستی را برگزار نکرده اند، از همین رو گزارش سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا ( NIE ) تاثیر بسیار زیادی بر این نشست خواهد داشت. هر چند که ممکن است این نشست بدون نتیجه به پایان برسد اما من معتقدم که کشورهای حاضر در نشست امروز از ایران خواهند خواست تا برنامه غنی سازی خود را متوقف کند. به نظر من اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران حداقل تا زمانی که تصویر همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب طرح اقدام کاملا روشن نشود به تعویق می افتد.

این کارشناس مسائل اطلاعاتی در پاسخ به پرسشی با این مضمون که آیا " گزارش NIE بر اساس حقایق تهیه شده و یا بر اساس منافع آمریکا؟ و اینکه ارزیابی شما از این گزارش چیست" گفت: گزراش NIE بر اساس اطلاعات 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا تهیه شده، بر همین اساس این گزارش ترکیبی است از تجزیه و تحلیهای حقیقی و همچنین قضاوتهای سیاسی که بر پایه منافع ملی آمریکا شکل گرفته اند و این مسئله را در کشورهای دیگر نیز می توان مشاهده کرد. نباید فراموش کرد که گزارش کامل مرکز برآورد اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران هنوز محرمانه است اما خلاصه ای از این گزارش که توسط رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا منتشر شده با درصد اطمینان بالا بر این نکته تاکید دارد که "ایران برنامه نظامی هسته ای خود را در سال 2003 و تحت تاثیر فشارهای بین المللی متوقف کرده" و در ادامه با درصد اطمینان معتدل تری می گوید " این برنامه نظامی مجددا آغاز نشده است".

دکتر یان دیویس که علاوه بر مسائل اطلاعاتی درمسائل کنترل تسلیحات نیز فعالیت می کند در پاسخ به این پرسش مهر که "هدف اصلی آمریکا از انتشار گزارش NIE چه بود؟ و اینکه آیا آمریکا با این گزارش در پی متقاعد کردن کشورهای 1+5 برای همکاری نزدیکتر علیه ایران بود؟" گفت: این گزارش بر این نکته اشاره دارد که در سیاست خارجی آمریکا بازیگران متعددی وجود داشته و به طبع حقایق متعددی نیز در این زمینه وجود خواهد داشت. این گزارش دارای تضادهای بسیاری است، برای مثال هر چند در این گزارش با یک قلم هشدار دهنده از نقطه نظرات برخی تندروهای موجود در داخل دولت آمریکا صحبت می شود اما نقطه نظرات برخی دیگر از فرماندهان نظامی و مقامات ارشد آمریکایی که با احتیاط درباره حمله به ایران صحبت می کنند نیز ذکر کرده است.

دکتر یان دیویس در این باره که آیا گزارش NIE بحث حمله احتمالی آمریکا به ایران را کاملا منتفی کرده است؟ گفت: گزارش دقیق فعالیت هسته ای ایران مطمئنا موانع موجود بر سر راه حمله نظامی آمریکا به ایران را افزایش می دهد، اما ممکن است این گزارش موجب تقویت موضع کسانی شود که خواهان افزایش تحریمها علیه ایران هستند بخصوص بعد از اینکه در این گزارش آمده تحریمهای قبلی علیه ایران کارساز بوده اند، اما با این وجود گزارش دیگری که توسط اداره حسابرسی دولت آمریکا منتشر شده اعلام می کند که "کارساز بودن تحریمهای یک جانبه آمریکا علیه ایران مشخص نیست". و در مرحله بعد به نظر می رسد که بعد از انتشار گزارش NIE مواضع روسیه و چین در مخالفت با صدرو قطعنامه سوم علیه ایران در شورای امنیت محکم تر از سابق شده است. علاوه بر همه اینها به فرض اینکه گزارش NIE درست باشد و ایران برنامه هسته ای نظامی خود را در سال 2003 متوقف کرده باشد این نکته مشخص می شود که آمریکا بعد از این اقدام ایران، تحریمهایی را علیه تهران وضع کرده و پرونده ایران پس از متوقف شدن برنامه هسته ای نظامی این کشور به شورای امنیت ارجاع شده است.

پرسش بعدی مهر این بود که "آیا گزارش NIE موجب کاهش تنشهای میان ایران و غرب می شود؟" که دکتر دیویس در پاسخ گفت : بله، روی هم رفته این گزارش بر این نکته تاکید دارد که ادعای تهدید ایران برای غرب بسیار کمتر از آن چیزی است که پیش ازاین سوی مراکز اطلاعاتی آمریکا بیان می شد. این گزارش بر این نکته نیز تاکید دارد که اطلاعات آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران و قابلیتهای این کشور دارای نقص های بسیاری است. در نتیجه این گزارش مدت زمان بیشتری را برای اینکه بتوان راه حل دیپلماتیکی برای حل پرونده ایران بدست آورد در اختیار می دهد.