فردا در تاريخ

شكل گيري تقويم جلالي :





در چنين روزي در سال1079 ميلادي عمر ابن خيام نيشابوري نگارش تقويم جلالي را به پايان برد . ابوالفتح الدين عمر بن ابراهيم نيشابوري مشهور به خيام از برجسته ترين حكما و رياضي دانان جهان اسلام در سال 329 ه.ق در نيشابور ديده به جهان گشود . وي پس از طي تحصيلات در حوزه اي مختلف در رشته رياضيات و نجوم تبحر خاصي يافت و در اين حوزه شيوه هاي خاصي را در حل مسايل مختلف ابداع كرد . به دليل تبحر و دانش عظيمي كه در اين دو علم بدست آورده بود ، ملكشاه سلجوقي او را به سوي در بار فراخواند و وي را در صدر نشاند . خيام در نزد ملكشاه دست به انجام كارهاي علمي بسياري زد كه از ميان آنها مي توان به نگارش تقويم جلالي اشاره كرد . او بنا به در خواست ملكشاه رصدخانه ملكشاهي را ساخت و در صدد اصلاح تقويم موجود بر آمد . تقويم جلالي او كه امروزه در ميان ايرانيان رواج دارد از چنان اعتباري بر خوردار است كه تا كنون كمتر به آن ايراد وارد شده است . همچنين گفته اند تقويم او از تقويم گريگوري دقيق تر است .

پيش تر شش گونه تقويم در حوزه تقويم مسيحي مورد لحاظ قرار مي گرفت كه تقويم "چرخه خورشيدي" كه مبدا آن سال 5777 قبل از ميلاد است ، قديمي ترين آنها به شمار مي رود . همچنين تقويم دوره ژوليان با مبدا 4714 قبل از ميلاد از آن جمله است . تقويم ديگر تقويم ژوليان است كه مبدا آن سال 45 قبل ازميلاد است . ديگري تقويم سزار اسپانيا است با مبدا سال 38 پيش از ميلاد است . مبدأ تاريخ اكسيون هم سال اول قبل از ميلاد است والبته مبدأ تقويم پيسا نيز سال يك قبل از ميلاد است . در حال حاضر در غالب كشور هاي جهان تقويم گريگوري حاكم است و بيشتر كشورها به منظور تطبيق خود با مبناي اقتصادي ديگر كشور اين تقويم را مبناي كار خود قرار داده اند .

خيام تنها به اين امر مبادرت نورزيد و از خود آثار گرانسنگي در حوزه هاي مختلف علمي به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به رساله في شرح ما اشكال من مصادرات اقليدس ، رساله في ابراهين علي المسائل الجبر و المقابله ، ميزان الحكم رساله الكون و التكليف ، الجواب عم ثلاث مسائل اضياء العقلي ، رساله في الوجود ، رساله في كليه الوجود ، نوروزنامه و كتاب الزيج المكشاهي اشاره كرد . خيام را امروزه بيشتر به دليل اشعارش مي شناسند . اين دانشمند بر جسته جهان اسلام در سال 517 ه.ق چشم از جهان فرو بست .



ترور رزم آرا :

درچنين روزي در سال1329هجري شمسي حاجعلي رزم آرا نخست وزيرايران به دست يكي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام اعدام انقلابي شد . پس از تشكيل مجلس شانزدهم دولت حسنعلي منصور بر آن بود كه به هر طريق كه مي تواند قرارداد گس- گشائيان را از تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي بگذراند . چون منصور در دوره خود در اين امر توفيقي به دست نياورد سكان خيانت را به ديگري سپرد و خود از سياست كناره گرفت . سپهبد حاجعلي رزم آرا در اين ميان قدرت را به دست گرفت و به منظور تمديد و توسعه امتياز نفت جنوب (قرار داد گس ـ گلشائيان) در پنجم تير 1329 به نخست وزيري رسيد. وي سعي خود را برآن نهاد كه قرار داد ياد شده را به هر صورت ممكن از تصويب نمايندگان مجلس بگذراند . پس از روي كار آمدن رزم آرا البته بسياري از اعضاي جبهه ملي و بر خي از نمايندگان مجلس شوراي ملي نظير آيت الله كاشاني سر به مخالفت نهادند و حتي با انجام اعتراضات گسترده علاوه بر اينكه دولت نظامي او را يك دولت كودتايي مي دانستند ، خواستار عزل وي شدند . گفته مي شود پس از مخالفت آيت الله كاشاني با رزم آرا، بازار تهران تعطيل شد و هزاران نفر در ميدان بهارستان اجتماع كرده تا از ورود او به مجلس جلوگيري نمايند . رزم آرا اما همچنان بر تصويب قرار داد الحاقي نفت جنوب ( گس گلشاييان ) پافشاري مي‎كرد .وي حتي كار را به جايي رسانده بود كه در حضور نمايندگان مردم در مجلس شوراي ملي به لياقت مردم ايران در ادارة صنعت نفت، اهانت كرد .سرانجام رزم آرا در شانزدهم اسفند 1329 ه ش به دست خليل طهماسبي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام به هلاكت رسيد .



صحنه محاكمه فداييان اسلام در بيدادگاه رژيم پهلوي



پس از ترور رزم آرا عموم نمايندگان مجلس شوراي ملي و بسياري از مقامات كشور به اين امر واقف شده بودند كه نفت ايران راهي جز ملي شدن ندارد لذا در بيست و چهارم اسفند همان سال طرح ملي شدن صنعت نفت در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد .



قطع روابط ايران و انگلستان :





درچنين روزي در سال1367هجري شمسي وپس از صدور حكم حضرت امام خميني ره عليه نويسنده مرتد هندي الاصل سلمان رشدي و كتاب موهن وي به نام آيات شيطاني ، روابط جمهوري اسلامي ايران و انگلستان قطع شد . در اين ميان پس از فتواي حضرت امام خميني ره وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران خواستار قطع روابط خود را انگلستان شد و مجلس سوم شوراي اسلامي نيز بر اين امر صحه گذارد . پس از آن دولت بر يتانيا تمامي اعضاي سفارت خود را فرا خواند .

امام خميني ره به عنوان رهبري مقتدر و انديشمند در عرصه سياست ،عواقب دشوار اين فتوا را در نظر داشتند و مى‏دانستند كه غرب، زير بار آن نخواهد رفت. چنانكه پس از صدور فتواى تاريخى امام خمينى (ره)، سياستمداران غربى ، "سلمان رشدى" را در قواره يك نويسنده و ديپلمات آراستند تا طعمه منافع آينده خود قرار دهند. به همين دليل امام خميني در پيام مهمي با نام منشور روحانيت در اين باره چنين فرمودند : "راستى به چه علت است كه در پى اعلام حكم شرعى و اسلامى مورد اتفاق همه علماء در مورد يك مزدور بيگانه اينقدر جهانخواران بر افروخته شدند و سران كفر و بازار مشترك و امثال آنان به تكاپو و تلاش مذبوحانه افتاده‏اند؟ غير از اين نيست كه سران استكبار از قدرت برخورد عملى مسلمانان در شناخت و مبارزه با توطئه‏هاى شوم آنان به هراس افتاده‏اند و اسلام امروز مسلمانان را يك مكتب بالنده و متحرك و پر حماسه مي دانند و از اينكه فضاى شرارت آنان محدود شده است و مزد بگيران آنان چون گذشته با اطمينان نمى‏توانند عليه مقدسات قلم فرسائى كنند مضطرب شده‏اند ... خيلى جالب و شگفت‏انگيز است كه اين به ظاهر متمدنين و متفكرين وقتى يك نويسنده مزدور با نيش قلم زهرآگين خود احساسات بيش از يك ميليارد انسان و مسلمان را جريحه دار مى‏كند، عده‏اى در رابطه با آن شهيد مى‏شوند، بر ايشان مهم نيست و اين فاجعه عين دموكراسى و تمدن است، اما وقتى بحث اجراى حكم و عدالت‏به ميان مى‏آيد نوحه رافت و انسان دوستى سرمى دهند. ما كينه دنياى غرب را با جهان اسلام و فقاهت از همين نكته‏ها به دست مى‏آوريم. قضيه آنان قضيه دفاع از يك فرد نيست، قضيه حمايت از جريان ضد اسلامى و ضد ارزشى است كه بنگاههاى صهيونيستى و انگليس و امريكا براه‏انداخته‏اند و با حماقت و عجله خود را روبروى همه جهان اسلام قرار داده‏اند ... اگر غفلت كنيم اين اول ماجراست و استعمار از اين مارهاى خطرناك و قلم بدستان اجير شده در آستين فراوان دارد ... ترس من اين است كه تحليل گران امروز ده سال ديگر بر كرسى قضاوت بنشينند و بگويند كه بايد ديد فتواى اسلامى و حكم اعدام سلمان رشدى مطابق اصول و قوانين ديپلماسى بوده است‏يا خير ... »



تصويب اعلاميه حقوق بشر اسلامي :





در چنين روزي در سال 1411 ه ق بيانيه قاهره در خصوص حقوق بشر اسلامي از تصويب اعضا گذشت .

بر خي از علماي غربي بر آن اند كه مباني حقوق بشر با اسلام متنافر است . اين نظريه چنانكه هم اكنون در ميان بر خي از حقوقدانان و فلاسفه اين ديار مطرح است نمي تواند بر مقدمات صوابي تكيه داشته باشد چرا كه اصولا اسلام به منظور زنده سازي مفاهيم حقوق بشري نازل گشته و آنچه را كه جهانيان پس از قرنها به عنوان حقوق بشر مطرح ساخته اند دين مبين اسلام سالها قبل به طرح آن پرداخته است . به منظور تبيين مفاهيم بنيادين حقوق بشر مي توان گفت حقوق بشر، حقوقي فراقانونى است و از طبيعت اخلاق ذاتى انسان ناشى مى‏شود لذا بر خي به آن حقوق طبيعي نيز گفته اند .

در غرب تا كنون مواد چندي در حوزه بشر به تصويب رسيده است كه هريك در بر گيرنده مفاهيمي در اين حوزه اند . از ميان آنها مي توان به اعلاميه حقوق بشر فرانسه ( ماه اوت سال 1789م ) ، اعلاميه جهانى حقوق بشر ( دهم دسامبر 1948 ) ، قرارداد اروپايى حمايت از حقوق بشر و آزاديهاى اساسى ( 4 نوامبر 1950 ) ، منشور اجتماعى اروپا ( 18 اكتبر 1961) ، قرارداد حمايت از حقوق بشر در قاره آمريكا و ميثاقهاى بين المللى حقوق بشر (دو ميثاق جديد در 16 دسامبر سال 1966 ميلادى به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسيده است ) اشاره كرد .

بر خي از مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر به اين شرح است :

ماده 1 – همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده مي شوند و داراي موهبت عقل و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند.

ماده 2 – هر كس مي تواند از كليه آزادي ها كه در اعلاميه حاضر به آن تصريح شده است, بي هيچ گونه برتري, منجمله برتري از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دين يا هر عقيده ديگر, و از نظر زاد و بوم يا موقعيت اجتماعي, و از نظر توانگري يا نسب يا هر وضع ديگر بهره مند گردد. نيز هيچ امتيازي بر اساس نظام سياسي يا قانوني يا بين المللي مربوط به كشور يا سرزميني كه شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت, خواه سرزمين مزبور مستقل باشد يا زير سرپرستي, خواه فاقد خودمختاري باشد يا سرزميني كه حاكميت آن به شرطي از شروط محدود شده باشد.

ماده 3 – هر كس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت شخص خويش برخوردار باشد.

ماده 4 – هيچ كس را نمي توان به بندگي يا بردگي گرفت. بندگي و سوداگري بنده در هر شكل كه باشد ممنوع است.

ماده 5 – هيچ كس را نمي توان شكنجه كرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غير انساني يا اهانت آميز قرار داد.

ماده 6 – هر كس داراي اين حق است كه شخصيت حقوقي او در همه جا مراعات گردد.

ماده 7 – همه افراد در پيشگاه قانون يكسانند و حق دارند كه بي هيچ تفاوت از پشتيباني قانون به طور برابر استفاده كنند.هر كس حق دارد در مقابل هر گونه تبعيض كه ناقض اين اعلاميه باشد و در مقابل هر گونه عملي كه چنين تبعيضي را تشويق كند, از حمايت يكسان قانون برخوردار گردد.

ماده 8 – هر كس مي تواند از تعدي به حقوق اصلي كه به موجب قانون اساسي يا قانون هاي ديگر براي او شناخته شده است به دادگاه هاي صلاحيت دار ملي متوسل گردد تا حقش استيفا شود.

ماده 9 – هيچ كس را نمي توان خودسرانه بازداشت كرد يا زنداني ساخت يا تبعيد نمود.

و...

در اعلاميه حقوق بشر اسلامي با توجه به مفاهيم اسلامي در حوزه هاي مختلف و تبيين انديشه اسلامي و ديني ، شيوه انديشگي و حقوقي جديدي مورد تاكيد قرار گرفته است كه در آن مي توان مفاهيم حقوق بشر را در قالب ديني تصور و تعريف نمود . به طور مثال در حوزه حقوق متهم در بند ب ماده‏19 اعلاميه اسلامى حقوق بشر (بيانيه قاهره)آمده است : «...مراجعه و پناه‏بردن به دادگاه، حقى است كه براى همه تضمين شده است...» و نيز در بند«ه» همان ماده تاكيد شده است‏بر اينكه: «متهم، بى‏گناه است تا اينكه محكوميتش از راه محاكمه عادلانه‏اى كه همه تضمين‏ها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.»



استقلال غنا :





درچنين روزي در سال1957ميلادي كشورغنا از انگلستان مستقل شد .

غنا كشوري است با بيش از دويست و سي و هشت هزار كيلومتر مربع وسعت در نيمكره شمالي ، درغرب قاره افريقا. اين كشور در همسايگي كشورهاي ساحل عاج ، ولتاي عليا و توگو در شرق واقع شده است.كشور غنا، كشوري نيمه كوهستاني است كه نواحي مرتفع آن عمدتا در نواحي مركزي و شرقي قرار دارند. نوع حكومت اين كشور جمهوري است .با نگرشي به وضعيت تاريخي اين كشور مي توان در يافت كه غنا از گذشته هاي دور تحت نفوذ استعمار گران پرتغالي قرار داشت . اين كشور در آن زمان مشهور به ساحل طلا بود و پس از پرتغالي ها ، انگليسي ها شروع به دست يازيدن بر اين سرزمين كردند . در سال1951 بريتانيا قانون اساسي جديدي براي غنا نوشت و اين كشور را صاحب نوعي استقلال محدود دانست . در همين سال اولين انتخابات عمومي در اين كشور برگزار شد . در اين انتخابات قوام نكرومه رهبر حزب ملي خلق به نخست وزيري دست يافت . در مارس سال 1957 ميلادي،كشور «ساحل طلا» نام جديد « غنا» به استقلال دست يافت . در ژوئيه سال1960 نوع حكومت اين كشور به همت قوام نكرومه تبديل به جمهوري شد و خود نكرومه قدرت را دست گرفت.قانون اساسي كشور در سال 1979 تدوين شده كه به موجب آن قوه مقننه از يك مجلس ملي با 140 عضو تشكيل يافته است.

كشور غنا در سال 1957 از انگلستان مستقل شده و روز ملي آن ششم مارس است.



پايان جنگ هاي سيزده ساله :

درچنين روزي در سال1714ميلادي جنگهاي سيزده ساله ميان كشور هاي فرانسه و اسپانيا ازيك سو و انگلستان، هلند و آلمان ازسوي ديگر به انجام رسيد . گفته مي شود بر يتانيا آغاز گر جنگهاي يادشده بودند و البته در پايان هم فرانسويها و اسپانيايي ها شكست خوردند .



تولد ميكل آنژ :





در چنين روزي در سال 1475 ميلادي ميكل آنجلو بوناروتي نقاش و مجسمنه ساز بر جسته ايتالياي به دنيا آمد . مجسمه داوود عنوان مهمترين اثر هنري اوست . ميكل آنژ در سال1564ميلادي ، چشم از جهان فروبست .وي زماني در نزد لوران دو مديسي به سر مي برد و ژول دوم و لئون دهم پاپ هاي معاصر به او كارهاي صنعتي و هنري محول مي كردند . ميكل آنژ از نوابغ عصر رنسانس به شمار مي رود . «مجسمه عيساي جام سپرده و مريم »، «مجسمه حضرت موسي »،« رب النوع سپيده دم» ،« روز »، «شفق »، «شب در فلورانس» ، «تصوير هاي پيامبران »و»زنان غيب گو »و» تصوير روز محشر » از جمله اثار بر جسته اوست . مجسمه داوود شاهكار او نام دارد . درباره اوگفته‎اند: او زيبايي شناسي هنري را به كاملترين حد هنري ارتقا داد.



تولد لويجي آلاماني :

در چنين روزي در سال 1495 ميلادي لوئيجي آلاماني شاعر ايتاليايي ديده به جهان گشود . «اپراي توسكاني » عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد ايزبات بارت براونينگ :

در چنين روزي درسال 1806 ميلادي اليزابت بارت براونينگ شاعر آمريكايي متولد شد . «آرزوهايي از پر تغال » عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد آن راند :

در چنين روزي در سال 1982 ميلادي آين راند نويسنده وفيلسوف آمريكايي متولد شد . «سرچشمه» عنوان مهمترين اثر اوست .



معاهده آلكاكواس :

در چنين روزي در سال 1460 ميلادي معاهده آلكاكواس بر سر جزاير قناري منعقد شد . بر اساس اين معاهده ، پرتغال جزاير قناري را به آفريقاي غربي مي داد .



كشف گوام :

در چنين روزي در سال 1521 ميلايد ماژلان كشور گوام را كشف كرد . به همين دليل همه ساله چنين روزي به عنوان روز ماژلان در اين كشور گرامي داشته مي شود .



تشكيل دولت كمونيستي در روماني :

درچنين روزي در سال1945ميلادي در روماني نخستين دولت كمونيستي به روي كار آمد .



اشغال يافا :

در چنين روزي در سال 1799 ميلادي ناپلئون يافا در فلسطين اشغالي را به اشغال خود در آورد .



كشف آسپرين :





در چنين روزي در سال 1899 ميلاي فيليكس هافمن ، آسپرين را به جهانيان عرضه كرد .با وقوع انقلاب صنعتي در جهان و ايجاد مشاغل صنعتي همه روزه مردم كشور هاي مختلف دچار تنش هاي روحي مي شدند و البته امروزه اين حالت به در جه حاد خود رسيده است . با اين توصيفات بشر امروزي به دنبال تسكين دهنده اي مي گشت كه تا حدودي به وي آرامش را اعطا كند لذا آسپرين به عنوان دارويي آرام بخش و مسكن در جهان رواج يافت . امروزه اگرچه توصيه بر عدم مصرف چنين دارويي شده است اما آرامبخش ها و مسكن هاي به مراتب شديد تر به مردم در نقاط مختلف جهان عرضه شده است .



قطع بودجه نظامي انگلستان :

در چنين روزي در سال 1924 ميلادي دولت طرفدار حزب كارگر انگلستان بودجه نظامي را در اين كشور قطع كرد .



قرار داد دوستي تركيه و بلغارستان :

در چنين روزي در سال 1925 ميلادي تركيه و بلغارستان قرار داد دوستي امضا كردند .



واگذاري باريكه غزه :

در چنين روزي در سال 1957 ميلاي نظاميان رژيم صهيونيستي باريكه غزه را به سازمان ملل واگذار مي كنند .



عمليات شهادت طلبانه در فلسطين :

