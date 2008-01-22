اینتر - یوونتوس فینال زودرس جام حذفی فوتبال ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، این دو تیم فردا در حالی در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی در ورزشگاه سن سیرو به مصاف هم می روند که در رقابت های سری آ هم برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت می کنند. در دیگر دیدار مهم فردا تیم رم در خانه سامپدوریا به میدان می رود. برنامه کامل رقابت ها به این شرح است:



چهارشنبه 3/11/86

* اودینزه - کاتانیا

* سامپدوریا - رم

* اینتر میلان - یوونتوس



پنج شنبه 4/11/86

* لاتزیو - فیورنتینا