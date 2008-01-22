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۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۲

اینتر - یوونتوس فینال زودرس جام حذفی فوتبال ایتالیا

اینتر - یوونتوس فینال زودرس جام حذفی فوتبال ایتالیا

دیدارهای رفت مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال ایتالیا فردا برگزار می شود که در مهم ترین دیدار، تیم های اینتر و یووه به مصاف هم می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دو تیم فردا در حالی در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی در ورزشگاه سن سیرو به مصاف هم می روند که در رقابت های سری آ هم برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت می کنند. در دیگر دیدار مهم فردا تیم رم در خانه سامپدوریا به میدان می رود. برنامه کامل رقابت ها به این شرح است:

چهارشنبه 3/11/86
* اودینزه - کاتانیا
* سامپدوریا - رم
* اینتر میلان - یوونتوس

پنج شنبه 4/11/86
* لاتزیو - فیورنتینا

کد مطلب 625147

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