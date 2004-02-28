براي عرضه كالا و خدمات خارجي داشتن نمايندگي رسمي الزامي است

به گزارش خبرنگار پارلماني " مهر" ، در صورت عدم رعايت از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي با اعلام وزارت بازرگاني، مشمول قوانيني و مقررات مربوط به قاچاق كالا خوهند شد.