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۹ اسفند ۱۳۸۲، ۲۰:۲۷

مجلس تصويب كرد

براي عرضه كالا و خدمات خارجي داشتن نمايندگي رسمي الزامي است

طبق مصوبه امروز مجلس شوراي اسلامي كليه اشخاصي حقيقي و حقوقي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در كشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررا اعلام شده وزارت بازرگاني با داشتن نمايندگي رسمي و ارائه خدمات پس از فروش، اين محصولات را در بازار داخلي عرضه نمايند.

به گزارش خبرنگار پارلماني " مهر" ، در صورت عدم رعايت از طريق اشخاص حقيقي و حقوقي با اعلام وزارت بازرگاني، مشمول قوانيني و مقررات مربوط به قاچاق كالا خوهند شد.

 

کد مطلب 62515

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