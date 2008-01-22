پاسخ مثبت فدراسیون بسکتبال ایران به درخواست آلمانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بسکتبال آلمان که در حال آماده سازی تیم ملی این رشته برای شرکت در رقابت های انتخابی المپیک است، روز گذشته از تیم ملی ایران دعوت کرد تا برای انجام دو بازی دوستانه در روزهای 8 و 9 تیر به این کشور سفر کند و یا اینکه در تورنمنت بین المللی بسکتبال آلمان که از 12 تا 14 تیر 87 برگزار خواهد شد، حاضر شود.

در همین راستا فدراسیون بسکتبال کشورمان موافقت خود را در مورد هر دو برنامه ارائه شده از سوی آلمانی ها اعلام کرده است تا بازیکنان ایرانی با انجام دیدار دوستانه برابر تیم ملی بسکتبال آلمان و همچنین شرکت در رقابت های بین المللی این کشور آمادگی بیشتری برای حضور در پیکارهای المپیک 2008 چین به دست آورند.

نیوزیلند، استرالیا و چین (دو دعوت نامه) دیگر کشورهایی هستند که پیش از این از تیم ملی ایران برای انجام بازی های دوستانه دعوت کرده بودند.

آلمان یکی از 12 کشوری است که برای کسب سهمیه المپیک 2008 پکن باید در رقابت های گزینشی یونان شرکت کند.