35 محوطه باستانی در حاشیه رودخانه زاب در سردشت شناسایی شد

اسدالله علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این محوطه ها در فصل جدید از کاوش های باستان شناسی در این منطقه شناسایی شدند که قدیمی ترین آنها مربوط به عصر حجر و جدیدترین آنها مربوط به دوره قاجار است.

وی افزود: همچنین در این فصل از بررسی، محوطه های دیگری مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت که از آنها سفالهای مربوط به دوره آغاز ادبیات (نگارش) به دست آمده که تعداد این نوع محوطه های به پنج مورد می رسد.

علیزاده خاطرنشان کرد: این نوع محوطه ها برای اولین بار در شمال غرب ایران گزارش شده که در واقع شناسایی آنها دریچه جدیدی در مطالعات باستان شناسی در منطقه مذکور محسوب می شود.

وی با اشاره به کشف کتیبه هایی به خط میخی در تپه ربط سردشت در فصل گذشته کاوش بیان داشت: در برخی از محوطه های شناسایی شده، یافته های جدیدی در خصوص دولت مانا به دست آمد که فصل جدیدی از باستان شناسی در کشور را پیش روی باستان شناسان قرار داده است.