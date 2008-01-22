ایران نقش مثبتی در امنیت عراق دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، " استفان دمیستورا" شب گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به بهبود اساسی در وضعیت امنیتی عراق گفت: کار بیشتری باید در زمینه سیاسی برای تسریع در رسیدن به آشتی ملی انجام شود.

وی افزود:"ما شاهد یک بهبود اساسی ( در وضعیت امنیتی) و کاهش 60 درصدی خشونتها بوده ایم."

دمیستورا در بین عوامل موثر در این بهبود به افزایش حضور نظامیان آمریکایی و نیروهای ائتلاف درعراق، مشارکت گروههای مختلف سنی در جنگ علیه القاعده و خستگی و بیزاری عراقیها از خشونتها اشاره کرد.

اما این نماینده سوئدی سازمان ملل که در نوامبر سال گذشته میلادی در این سمت منصوب شد، افزود: آنچه که سودمند بوده، نقش کشورهای همسایه و به ویژه ایران است که به همه توصیه می کند زمان گفتگو همین حالاست.

این در حالی بود که " زلمای خلیل زاد" نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد شب گذشته از ایران و سوریه این دو کشور همسایه عراق خواست تا اقدام بیشتری را انجام دهند که برای عراق سودمند باشد.

وی ادعا کرد:" ما به این نکته توجه می کنیم که تروریستها و افراطیون هنوز از سوریه وارد عراق می شوند و سوریه باید کار بیشتری را برای توقف ورود آنها انجام دهد."

خلیل زاد در ادامه ادعاهای خود گفت:" در مورد ایران هم ما به این نکته توجه می کنیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به آموزش، تجهیز و کمک مالی به گروههای افراطی شیعه ادامه می دهد."

دمیستورا هم گفت که نمی تواند درباره وضعیت امنیتی در مرزهای عراق اظهار نظری کند، اما افزود:" ما از طریق اظهارات نمایندگان ایران در بغداد نشانه هایی را دریافته ایم مبنی بر اینکه آنها درباره کاهش تنشها توصیه های خوبی می کنند."

نماینده سازمان ملل از پیشرفت در زمینه های اقتصادی و سیاسی در عراق و همچنین تصویب قانونی که به مقامهای سابق حزب بعث عراق اجازه بازگشت به زندگی عادی را می دهد، استقبال کرد.

وی همچنین از انجام "مذاکرات جدی" برای اطمینان از بازگشت گروههای سنی عرب به دولت وحدت ملی عراق خبر داد.