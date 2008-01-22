تصویب دو فوریت طرح استفساریه درباره بیمه‌ رانندگان در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دو فوریت طرح استفساریه درباره قانون بیمه روستاییان و عشایر و شهرهای تا بیست هزار جمعیت را بررسی و با 140 رای مثبت با دو فوریت این طرح موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح استفساریه سئوال شده است که آیا رانندگانی که به موجب مقررات طرح بیمه روستاییان و عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت از مزایای بیمه درمانی برخوردار و نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه بوده و مشمول مزایای از کار افتادگی کلی، بازنشستگی و بازماندگان می باشند همچنان ملزم به بیمه نمودن خود نزد سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 18/12/79 می باشند؟ که طراحان این طرح اعلام کرده تا زمانی که رانندگان مشمول صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در نزد صندوق مذکرو بیمه می باشند الزامی به بیمه شدن مجدد نزد سازمان تامین اجتماعی ندارند.

طراحان در خصوص ضرورت ارائه این طرح استفساریه با قید دو فوریت تاکید کردند طی دو سال و نیم که از تاسیس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر گذشته تعدادی از رانندگان که به همراه خانواده خود در روستا و یا مناطق عشایر ساکن می باشند ضمن استفاده از مزایای خدمات درمانی به عضویت صندوق در آمده به صورت خویش مزایایی مشمول مزایای مستمری از کارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی در سن پیری و بازماندگان گردیده اند.

همچنین طراحان یادآور شدند با توجه به اینکه این قبیل افراد به صورت خویش فرمایی مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری نیز می باشند، سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور از صدور و تجدید دفترچه کار اینگونه افراد خودداری کرده و ایشان را ملزم به بیمه کردن خود نزد سازمان تامین اجتماعی می کنند.

طراحان خاطر نشان کردند: از آنجایی که هر دو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و سازمان تامین اجتماعی از سهم دولت استفاده می کنند بنابراین برای جلوگیری از بیمه مضاعف در صندوق های مشابه لازم است مجلس نظر خود را در این مورد اعلام کند.