پوشش شبکه بهداشت از چالش های اصلی در استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی رمضان خانی در حاشیه جشنواره "ارتقاء کیفیت خدمات بهداشت و درمانی" که صبح امروز در دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: در بحث اصلاح ساختار خدمات بهداشتی و درمانی باید به مقوله کیفیت توجه شود.

وی با اشاره به اینکه تا کنون از نظر کمی به موضوع خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته شده است، افزود: برای ارتقاء کیفیت در این بخش نیازمند برنامه ریزی هستیم و می بایست آموخته ها را در دانشگاهها عملیاتی کنیم.

معاون بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی، با اعلام این مطلب که این فرآیند به صورت عملیاتی از سه سال پیش آغاز شده است، ادامه داد: موضوع ارتقاء کیفیت، در قالب فرآیندها و مدیریت منابع به دانشگاهها ابلاغ شده و بر همین اساس سال گذشته 200 فرآیند در موضوعات مختلف ارائه شد.

رمضان خانی با اشاره به اجرایی شدن 162 فرآیند از این تعداد در سال 85، افزود: امسال نیز 93 فرآیند برای اجرایی شدن انتخاب و گزینش شده است.

وی در خصوص فرآیندهایی که از سوی مراکز بهداشتی ارائه می شود، گفت: این فرایندها قابلیت اجرایی در سطح همان مراکز را دارد و به گونه ای ترسیم شده که موجبات ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات به مردم را بهبود ببخشد.

معاون بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی، خدمت خوب را خدمتی دانست که جمعیت نیازمند را در برگیرد.

رمضان خانی تصریح کرد: در حال حاضر مراکز دولتی در پوشش شبکه دسترسی از وضعیت مطلوب فاصله دارد و تنها 50 درصد توانایی پوشش مطلوب را دارد.